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“当当科文”盖公章公告：承认李国庆为公司董事长和总经理

2020/4/26 21:28:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月26日消息 今日晚间，李国庆方面用“北京当当科文电子商务有限公司”的名义发布声明，表示，“没有当当公司公章的公司声明，均不能代表公司。”当当网今天下午发布声明表示，称李国庆伙同5人，闯入当当网办公区，抢走几十枚公章、财务章，公司已经报警。当当网称，公章、财务章、财务部门章即日作废。

北京当当科文电子商务有限公司发布公告，称当当公司承认李国庆先生为公司董事长和总经理。俞渝女士应当按照股东和董事的资格与李国庆先生展开对话。 

IT之家获悉，“当当科文”公告表示，现李国庆先生和俞渝女士尚未离婚，当当股权作为夫妻共同财产一人一半。李国庆要求召开当当股东会，设立董事会，俞渝不同意，公司监事也未履行职权。因此李国庆按照公司法规定召集股东会。当当公司小股东参加股东会并支持李国庆。选举李国庆为董事长和总经理。股东会决议获得半数以上股东同意。

下面是北京当当科文电子商务有限公司公告全文：

公告

李国庆先生于1999年11月9日创建当当公司。

1996年，李国庆先生和俞渝女士结婚。俞渝女士才取得当当公司股权，并逐渐介入当当公司管理。

现李国庆先生和俞渝女士尚未离婚，当当股权作为夫妻共同财产一人一半。

李国庆先生要求召开当当股东会，设立董事会，俞渝女士不同意，公司监事也未履行职权。因此李国庆先生按照公司法规定召集股东会。当当公司小股东参加股东会并支持李国庆先生。选举李国庆先生为董事长和总经理。股东会决议获得半数以上股东同意。

俞渝女士依然为公司股东和董事。

2020年4月26日，根据股东会、董事会的决议，李国庆先生以董事长和总经理身份实施对当当公司的管理。

当当公司承认李国庆先生为公司董事长和总经理。俞渝女士应当按照股东和董事的资格与李国庆先生展开对话。

没有当当公司公章的公司声明，均不能代表公司。

特此告知。

北京当当科文电子商务有限公司

2020年4月26日

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关键词：当当李国庆

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