微软CTO谈人工智能：将帮助小镇居民应对流行病爆发

北京时间4月27日早间消息，据外媒报道，人工智能会让大城市的生活变得更加美好。自动驾驶出租车、无人驾驶飞机和食品生产机器可以为城市居民提供各种便利，如缩短通勤时间、加快包裹和食品运送速度等。

但是技术专家不会花太多时间讨论人工智能如何帮助农村和小城镇地区。 微软首席技术官凯文·斯科特（Kevin Scott）则是个例外，他自2003年以来一直在研究一种叫做机器学习的人工智能。去年他帮助微软在OpenAI上投资了10亿美元，他相信人工智能可以帮助农村地区和小镇的人们。虽然有些人担心在工作场所采用人工智能会导致失业，但他希望农村企业家能够利用人工智能来解决当地问题、甚至改善人们就业。

他在与格雷格·肖合著的新书《重新编程美国梦》中谈到了人工智能如何帮助小城镇的问题。这本书是在更多的人有时间来阅读的时候出版的。在美国和国外，人们被命令呆在家里以避免新冠病毒。

斯科特向媒体介绍了人工智能在未来大流行病爆发时将如何帮助对农村居民的一些方面。

首先是 智能交通工具。像硅谷新创企业Nuro的自动驾驶汽车，占用的空间比一般汽车少，可以在没有人际接触的情况下安全地向人们运送货物。

其次是更现代化的数字医疗。农村地区一般没有顶级的研究医院。居民如果得了重病，就无法获得高质量的医疗服务。斯科特说，一个依靠人工智能诊断病人并将他们转诊给专家的系统可以帮助填补这一空白。

第三，人工智能有助于人们更好的互动。小镇上的人并不总是有高速互联网连接。当人们试图通过视频通话软件（在新冠病毒时代变得更加流行）与人谈话时，家中网速连接缓慢的人通常会遇到通话困难。Teams，是一款视频通话软件工具，利用一种被称为强化学习的人工智能，通过反复尝试和错误来更好地训练系统，可以优化通话质量。在新冠病毒危机中，农村和小镇上的人们将比以往任何时候都更需要这样的通话工具。

此外，人们在谈论人工智能的兴起时提出的一个观点是基本收入的普及化——即政府因失去经济机会而向人们汇款以帮助支付生活成本。斯科特并不是这一观点的最大粉丝。但最近，他也认为，在病毒大流行期间，政府发放救济支票是一件好事。他还认为，应更进一步投资于技术的使用，使得维持生计的成本——食品、医疗、住房、教育等——比现在低很多，这样那些救济支票就可以为有需要的人做更多的事。