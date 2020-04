IT之家4月26日消息 据Windows Latest报道,微软在Windows 10系统搜索中,添加了Chromium版Edge浏览器的推荐广告。

外媒表示,仅当系统中默认浏览器不是Chromium版Edge时,用户才会在系统搜索中看到这条推广。该推广提供了一个下载按钮,并有“The new Microsoft Edge was built to bring you the best of the web”的标语,右上角有关闭按钮。

这不是微软第一次为Chromium版Edge进行推广,IT之家此前曾报道,微软曾在开始菜单中向Firefox用户推荐新Edge浏览器、在Outlook网页版向Chrome用户推荐新Edge浏览器,不过谷歌也曾在Chromium版Edge访问Chrome网上应用店时,发出安全警告。