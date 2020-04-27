百度Hi更名为“如流”

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家4月27日消息 百度Hi客户端昨日推送消息，称即日起进行品牌升级，正式更名为“如流"。
更名后，用户的账号、密码和原有产品与服务均保持不变。还将享受到包括高达520人的音视频会议，多入口快速入会、多国语言自动翻译等更多元、更便捷、更安全的智能化协同办公服务。
IT之家了解到，如流是百度公司推出的一款集文字消息、语音视频通话、文件传输等功能的即时通讯软件，您可以通过它方便找到志同道合的朋友，并随时与好友联络感情。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有