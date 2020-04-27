百度Hi更名为“如流”

IT之家4月27日消息 百度Hi客户端昨日推送消息，称即日起进行品牌升级，正式更名为“如流"。

更名后，用户的账号、密码和原有产品与服务均保持不变。还将享受到包括高达520人的音视频会议，多入口快速入会、多国语言自动翻译等更多元、更便捷、更安全的智能化协同办公服务。

IT之家了解到，如流是百度公司推出的一款集文字消息、语音视频通话、文件传输等功能的即时通讯软件，您可以通过它方便找到志同道合的朋友，并随时与好友联络感情。