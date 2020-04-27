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一加8 Pro蓝调今日首卖：5999元

2020/4/27 10:14:01来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月27日消息 一加8 Pro蓝调版今日首次开售，售价5999元（12+256GB），支持12期免息，以旧换新最高再返1100元，该机青空、黑镜的版本此前已经开售。

IT之家了解到，一加8 Pro采用一块6.78英寸2K+分辨率120Hz AMOLED显示屏，拥有240Hz屏幕采样率，支持4096 级自动亮度（前后双传感器），MEMC 插帧，10.7 亿⾊彩显示，HDR 10+，局部峰值亮度1300尼特，动态色温。每台一加8 Pro出厂均会经过精准校色，拥有行业最低JNCD，一加8全系获DisplayMate A+ 认证。

配置方面，一加8 Pro搭载高通骁龙865 5G移动平台，最高12GB+256GB存储组合，支持LPDDR5RAM存储技术，配合RAMBoost大内存提速优化；标配UFS3.0闪存；新增Smart5G功能与Wi-Fi6网络支持；双立体声扬声器、支持杜比全景声、体积更大Haptic振动马达；4510mAh超大电池搭Warp30T有线闪充，并配备Warp30W无线闪充，可为其他设备反向无线充电。

摄像方面，一加8 Pro采用双4800万超清四摄：4800万索尼定制IMX689超强主摄像头，4800万120°超广角镜头，500万滤光镜头以及800万3倍混合变焦人像镜头；支持光学防抖和电子防抖，全像素全向对焦技术辅助，拥有超级逆光视频、高清超广角等多种摄影功能。

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关键词：一加8 Pro

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