一加8 Pro屏幕出现绿屏、图像残影等问题，官方回应

IT之家4月25日消息 据外媒gsmarena报道，最近有用户反映一加 8 Pro的显示屏存在一些问题，目前存在的问题包括绿屏、低亮度情况下黑色细节丢失（black crush）、图像残影和烧屏以及在较低的亮度下出现绿色色调。

以下两张图片显示了一加论坛成员在Netflix上播放视频时，比较了一加 8 Pro和三星Galaxy Note 10+上的显示。一加手机在较暗的区域表现出明显更多的黑色像素块（black crush）。

下面的照片显示了图像保留问题，第一张图像是另一位一加论坛成员提供的。第二张图片是由reddit用户提供的，一个奇怪的黑条横穿显示屏顶部，似乎是从相机发出的。

还有绿屏问题：

IT之家了解到，一加已注意到用户在其论坛上反映的问题，一名工作人员在回复中称：

大家好，谢谢您的反馈。我们的团队目前正在调查这些报告，以确定最佳的解决方案，我们将在准备好更新后立即发布更新。关于绿屏，当AMOLED显示器的亮度非常低时，一些用户可能会注意到一些变色，当屏幕亮度增加时，这种变色就会消失。我们正在努力在下一个OTA中解决此问题。

不得不说，其中有些问题是OLED屏幕固有的。首先第一个问题，即通常所说的“黑挤（black crush）”问题，这本质上是在从黑色过渡到近乎黑色或更深的灰色时发生的近乎黑色的量化现象。这是很多OLED面板都会遇到的问题，可能是在较低的亮度水平下分配给显示器的比特深度较低的结果，在黑暗、压缩的内容中尤其明显。

绿色色调问题也与此有关，因为OLED面板在较低的亮度下可能会出现色差，尤其是在用户启用了DC调光功能的情况下。这是OLED技术和DC调光工作原理的结果，但同样的，只要在亮度范围内的所有点上进行良好的校准，这个问题是可以缓解的。

图像残影问题虽然也是OLED面板所固有的问题，但没有理由让这么新的显示屏会受此困扰，甚至有用户反映了烧屏问题，这很奇怪。