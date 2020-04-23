一加8 Pro蓝调开启预售：4 月 27 日正式开售

IT之家4月23日消息 除了黑镜和青空颜色外，一加8 Pro手机还有一款独特的蓝调版本，今天官方宣布该版本已经登陆京东小魔方开启定金预售，将于 4 月 27 日上午 10:00 正式开售。

一加8Pro采用2K+120Hz Fluid AMOLED屏幕，2K+超清屏幕，DisplayMateA+评级，HDR10+标准；支持10bit色阶，显示多达10.7亿色彩。应用第五代AG玻璃工艺，IP68级别防水防尘认证。

一加8Pro搭载双4800万超清四摄：4800万索尼定制IMX689超强主摄像头，4800万120°超广角镜头，500万滤光镜头以及800万3倍混合变焦人像镜头；支持光学防抖和电子防抖，全像素全向对焦技术辅助，拥有超级逆光视频、高清超广角等多种摄影功能。

IT之家了解到，一加8Pro搭载高通骁龙865 5G移动平台，最高12GB+256GB存储组合，支持LPDDR5RAM存储技术，配合RAMBoost大内存提速优化；标配UFS3.0闪存；新增Smart5G功能与Wi-Fi6网络支持；双立体声扬声器、支持杜比全景声、体积更大Haptic振动马达；4510mAh超大电池搭Warp30T有线闪充，并配备Warp30W无线闪充，可为其他设备反向无线充电。

售价方面，一加8Pro：8GB+128GB 5399元、12GB+256GB 5999元。