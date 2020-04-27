马斯克谈电动皮卡“翻车”事件：发布会差点没法进行，但吸引了眼球

北京时间4月27日消息，特斯拉公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)认为，电动皮卡Cybertruck发布会上的现场“翻车”确实让这款车型吸引了不少关注度，不过自己当时真的很震惊。

去年年底，特斯拉在Cybertruck的发布会上遭遇现场“翻车”，在演示Cybertruck玻璃的强度时却意外将玻璃砸裂，这让马斯克感到很意外。随后，有关特斯拉发布会“翻车”的段子在网上疯传，让这场发布会吸引了更多关注。一些人认为，这次失误实际是让特斯拉受益了。目前，Cybertruck的预订量超过了50万辆。

上周，马斯克与非营利组织Hack Club举行了一场问答活动，后者是一家在高中推广计算机编程的组织。一名学生向马斯克提问称，当钢球将Cybertruck玻璃砸裂时，他当时是什么感受。

马斯克回答道：“我和弗朗茨(特斯拉首席设计师)在发布会前都试过用钢球砸玻璃，所以当发布会上钢球将玻璃砸裂时，场面让人相当震惊。我认为原因是，当弗朗茨用大锤敲击车门时，我们可能把玻璃一角砸裂了，这或许导致了钢球将玻璃砸裂，而不像我们试验时那样弹回。”

他还进一步描述了当时自己的想法：“好吧，如果第一面窗户不行，不用担心，第二面窗户总会可以的。我们就打算试试另外一边的窗户，结果有些令人吃惊。”

马斯克补充称，“翻车”事件吸引了许多人的关注，让这场发布会显得还凑合。“这吸引了不少关注，所以我想还不算太糟糕。这种事可能还会再发生的。”他说。

不过他也承认，这个意外插曲令他猝不及防，难以把发布会继续下去。他表示，随后的全地形(ATV)车型Cyberquad拯救了发布会，该车型可爬上Cybertruck。