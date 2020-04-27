小米10青春版正式发布：骁龙765G/50倍潜望式变焦，2099元起

IT之家4月27日消息 今天下午小米举行了小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会，会上正式发布了全新的小米10青春版手机和MIUI 12系统。

外观设计方面，小米10青春版采用6.57英寸三星AMOLED专业级原色屏，7.88mm超薄机身内置4160mAh电池，重192g，提供五款青春的配色，四季春奶绿、桃子西柚、白桃乌龙、蓝莓薄荷、黑巧风暴。

拍照方面，小米10青春版拥有全焦段AI四摄：50倍潜望式变焦镜头、48MP超清主摄、120° 超广角镜头、2cm 独立微距镜头。支持5倍光学变焦、50倍数码变焦，分体式OIS光学防抖，还支持AI魔法相机功能，可实现AI魔法分身、AI魔法换天、AI魔法万花筒和前后同拍。

性能方面，小米10青春版搭载骁龙765G处理器，集成式双模5G，采用悬浮液冷散热，其它方面还支持大音腔扬声器+Hi-Res3.5mm耳机孔+超级蓝牙+NFC+屏幕指纹解锁+红外遥控。

此外，小米10青春版提供5款青春趣玩特别包装，随机发货，出厂附赠银离子99%抗菌保护壳和抗菌保护膜。

售价和上市时间方面，小米10青春版6+64GB售价2099元，6+128GB版本售价2299元，8+128GB版售价2499元，8+256GB版本售价2799元，IT之家了解到，该机现已开启预售，4 月 30 日 10 点全平台开售。