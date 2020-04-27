阿里给蒋凡的处罚轻还是重？他还能东山再起吗？

蒋凡的处罚终于落定。

阿里公布了蒋凡事件的调查处理结果，根据调查，由阿里巴巴集团管理层形成了处理结果，阿里合伙人委员会也对此进行专项审议。

调查组认为，蒋凡在公司重要的岗位上，因个人家庭问题处理不当，引发严重舆论危机，给公司声誉造成重大影响。经阿里巴巴管理层讨论决定对蒋凡作以下处分：

1、管理层提议并得到合伙人委员会批准，即日起取消阿里合伙人身份。

2、记过处分。

3、降级。职级从M7（集团高级副总裁）降级到M6（集团副总裁）。

4、取消上一财年度所有奖励。

而在互联网行业内部，对蒋凡的这个处罚有了新的争论。

处罚重了还是轻了？

要讨论处罚的轻与重，需要先来看看处罚的内容。

先看“取消阿里合伙人身份”，阿里合伙人一直被视为阿里的最高权力中心，在“合伙人”制度中，由合伙人提名董事会的大多数董事人选，而非根据股份的多少分配董事席位。

有人这么评论这个身份：阿里的总裁职务可能一年有五个，但合伙人五年才能出一个。

“职级从M7（集团高级副总裁）降级到M6（集团副总裁）”，据说，这在级别上是很大的下降，是个不轻的处罚，相当于从核心管理层降到了中高层。

“取消上一财年度所有奖励”，这是纯经济上的处罚，据说是8位数的损失。

而对于这些处罚，业内有两种观点：

第一、处罚很重。有业内人士认为，阿里的调查已经查明了蒋凡与张大奕之间并不存在利益输送，而“个人家庭问题”纯属私人问题；他们认为，这事虽然给阿里带来一定舆论影响，却并不该成为处罚过重的判据。

尤其是合伙人身份，这个身份的失去后不一定还能重新获得；如果不能，这意味着蒋凡从此将告别阿里核心管理层的位置。

常容咨询创始人、公司治理专家吴刚就向网易科技《态℃》栏目记者表示，被开除出阿里巴巴合伙人以后能否再进入在公开资料中未见约定；无疑，成为阿里巴巴合伙人是阿里高管的终极梦想，否则即使做到如蒋凡的位置，也难免有外人的感觉。

第二、处罚过轻。同样有业内人士认为，这个处罚对于蒋凡来说太轻；他们认为，蒋凡的行径严重违背了阿里的价值观，而且给女性这个阿里的核心用户群体造成了很大的伤害。

因而，在他们看来，尽管蒋凡失去了阿里合伙人、职级从M7降低到了M6，但这并非是重罚，因为蒋凡还保留着“淘宝、天猫、阿里妈妈事业群总裁”的三大总裁头衔，这意味着蒋凡依然是阿里的核心人物，依然会升到“阿里合伙人、M7”甚至更高级别。

这其中还包括了部分阿里员工。接受网易科技《态℃》栏目采访的阿里员工小A表示，上一个引起如此大争议的标志性事件，就是月饼事件，“如果就阿里内部对于价值观的判定，大家都会觉得这个事应该是开除的。”

小A表示，从铁军时代开始看，阿里对于犯了错的负责人，处罚是很很严格的，不会宽容和纵容，“这次我觉得轻了。”

所以问题来了，蒋凡还能在阿里东山再起吗？

蒋凡前途如何？

对于这个处罚的意义，业内同样有着不同看法。

有人认为，这意味着蒋凡“太子”地位的不保，毕竟有了瑕疵、不符合阿里价值观，这将导致其在阿里的地位无法上升。

一言概括，就是：逍遥二年，太子凡被废，仍食三亲王俸督西北，以战拼多多。

嗯，尽管仍手握部分权利，但中国历史上被废的太子里，没有能复位的。

但同时也有人认为，蒋凡的地位并未受到动摇。

吴刚认为，这个处罚其实是在给蒋凡机会，蒋凡目前的确是阿里的顶梁柱，马云也需要考虑蒋凡之外还有谁能挑起重担，“马云曾经在一次采访中讲‘所有男人想做的坏事我都想做’，我认为阿里不会把高管当做道德模范来要求，阿里也没有把蒋凡的错误当致命错误处置。”

觉得处罚轻了的阿里员工小A认为，“从业务层面来说，蒋凡在淘宝向移动化转型过程中起到了非常大的作用，如果真的动蒋凡，其实对现阶段阿里挺不利的，现在阿里面临着拼多多、美团的追击，但你又不可能不处理，现在算是比较合理的处理方法，只是降级罚薪，蒋凡在阿里还有机会。”

另外一位阿里员工小B告诉网易科技《态℃》栏目记者，他觉得对于蒋凡来说其实最险的一关已经过去了，“虽然被开除合伙人，但也没有说以后不能再成为录用，也没有罢免他天猫总裁的职务。所以也就是说公司对他其实还是认可的。在这种情况下，我觉得其实有点类似于留党察看或者是党内警告处分，并不是一竿子打死。” 小B认为，“至于蒋凡能不能回去，我觉得关键还是在他的个人业绩，最后干的好干不好。”

一言概括，就是：逍遥二年，凡除中书令，以开封尹知枢密院事，以战拼多多。

你信谁？