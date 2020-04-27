重罚！蒋凡遭除名阿里合伙人

今天，阿里巴巴集团公布了蒋凡事件的调查处理结果。

该调查由阿里巴巴集团廉正部成立特别调查组进行。根据调查，由阿里巴巴集团管理层形成了处理结果，阿里合伙人委员会也对此进行专项审议。

调查组就阿里集团对如涵电商的投资，以及张大奕所有淘宝、天猫店铺的入驻、活动、引流、交易等做了全面的内、外部调查。确认：阿里在2016年投资如涵电商的决策与蒋凡无关；蒋凡对如涵电商、张大奕所有淘宝、天猫店铺的经营活动并无任何利益输送行为。

但调查组认为，蒋凡在公司重要的岗位上，因个人家庭问题处理不当，引发严重舆论危机，给公司声誉造成重大影响。经阿里巴巴管理层讨论决定对蒋凡作以下处分：

1、 管理层提议并得到合伙人委员会批准，即日起取消阿里合伙人身份。

2、 记过处分。

3、 降级。职级从M7（集团高级副总裁）降级到M6（集团副总裁）。

4、 取消上一财年度所有奖励。

日前，淘宝天猫总裁蒋凡妻子在微博控诉张大奕。4月18日下午，新浪科技从阿里巴巴内部独家获悉，淘宝天猫总裁蒋凡在阿里内网发帖，就网络传言带来的不好影响对公司和同事道歉，并请求公司对自己展开调查。

蒋凡在内网表达了两个主要观点：第一，因为家人在微博上的言论和一些不实网络传言给公司带来了非常不好的影响，深表歉意；第二，他恳请公司对自己展开相关调查。

随后，阿里巴巴首席人才官童文红在蒋凡发帖下回复。她表示，因家庭事务而严重影响公司声誉，确实非常不应该，要认真反思，也应该道歉。同时，对于相关网络传言，公司会正式进行调查，“无论是谁，都必须遵守公司商业准则，没有任何例外。”

4月17日，微博ID为“花花董花花”的博主发声手撕当红网红张大奕，“这是我第一次也是最后一次警告你，再来招惹我老公我就不客气了，老娘也不是好惹的。望自重，好自为之，同时@张大奕eve”。据悉，“花花董花花”系蒋凡夫人。