计划不变！SpaceX首次载人试飞最早5月进行

4月16日消息，据外媒报道，尽管新型冠状病毒疫情仍在全球肆虐，猎鹰9号火箭也发生了八年来首次飞行引擎故障，但美国宇航局（NASA）局长吉姆·布里登斯汀（Jim Bridenstine）相信，SpaceX载人龙飞船的首次载人试飞仍将按计划最早于5月份发射。

图：NASA仍然相信SpaceX的载人龙飞船能够在5月下旬或6月进行首次载人试飞

NASA在过去1个月内已经第三次正式表态，称相信SpaceX的载人龙飞船首次载人发射任务将按计划于2020年5月进行。虽然有很多因素可能导致发射延迟，但布里登斯汀选择忽视这些风险，并明确表示：“如果此次任务真的延迟，很可能在6月份再次尝试发射，不会推迟太久。”

布里登斯汀称，他相信宇航员可以在5月底或6月初乘坐SpaceX载人龙飞船前往空间站，现在SpaceX正等待最后的降落伞测试的数据审查，此外疫情没有造成重大影响。

图：技术人员为SpaceX载人龙飞船的首次历史性发射作准备

2019年3月2日，猎鹰9号火箭载着SpaceX的升级版载人龙飞船首次升空，进行了首次轨道发射。这次无人发射被称为Demo-1，取得了巨大成功，在发射、轨道提升、空间站对接、离开、脱轨、重返大气层和溅落等操作过程中，飞船的表现完全符合预期。

布里登斯汀说，截至2020年4月，载人龙飞船首次载人试飞面临的所有主要问题都已经找到有效的解决方案。

布里登斯汀还相信，新型冠状病毒疫情不会对载人龙飞船首次载人发射的时间表产生太大影响。此前，为了将宇航员送上空间站，NASA和SpaceX已经制定了严格的新规则，并改变了某些程序以进一步降低风险。

最后，布里登斯汀还称，SpaceX 3月18日的飞行引擎故障“不会影响我们的商业宇航员发射计划”，他证实SpaceX已经找到了问题所在，主要是因为猎鹰9号火箭助推器B1048已经执行五次发射任务所致。而在首次载人试飞中，该公司将使用全新的助推器B1058。