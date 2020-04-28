“半斤”手机：不能承受之重

“现在的手机，我的小手不能承受之重”、“手机功能跟配色是越来越给力了，但为何体重没控制住？”越来越多的网友对于手机重量产生了疑问。

从开年以来各家发布的旗舰产品来看，很多都已经超过了200克，小米10 Pro整机重量达到了208g、OPPO Find X2 Pro陶瓷版为217g、vivo NEX 3S为219.5g、华为P40 Pro +为226g。

当然，这还只是“裸重”，贴膜戴壳后的重量则逼至“半斤”，厚重的设计严重破坏了手机的手感，对于现在的手机控而言，长时间的握持会使手指异常酸痛，并且也时常感受手机跟脸部亲密拥抱的痛感。

负面影响这么多，为何现在的旗舰手机还越来越重呢？

不能承受之重

都说时尚是一个轮回，于手机而言，重量也是。

在手机罕见的大哥大年代，手里能有一块板砖一样的手机那是相当有面子的事儿，随着科技的进步以及人们对手机的需求变化，小而美的手机开始成为主流，紧接着，当人们对功能的需求越来越多样化，手机也就重新回到了增重模式。

当然，智能机时代手机的重量并不是从一开始就比较不尽人意的。在4G时代，为了满足人们在性能有更好的体验，厂商们争先恐后给手机置入一颗最新的SoC，更大的闪存和内存，这对于手机的轻薄设计没有太大影响。

进入5G时代，越来越多的智能手机在重量方面超过200g，这对于用户而言是极其不友好的，一方面手机的功能越来越出彩，用户的把玩时间越来越长，而厚重的手机会严重影响用户的体验，另一方面，高频率的使用厚重的手机，也会导致手出现酸痛的感觉，长此以往对健康也会有影响。

厂商在设计手机时，也不是没有考虑这个问题，只是在满足用户性能需求体验的同时又要保证轻薄是件非常不易的事儿。

大电池就是手机重量的因素之一。业内人士分析称，随着智能手机进入5G时代，智能手机内部需要机身内部放置更多的通信天线，以满足对更多频率的5G网络信号的支持；同时更大体积的5G基带也是必不可少，这些新增的模组全部都是“电老虎”的存在。

根据相关测试数据显示，在其他规格相同情况下，一款5G手机（5G联网状态）的功耗会比4G高20%，意味着4000mAh的5G旗舰手机续航能力其实跟4G旗舰3400mAh差不多。

为了保障新机的续航，在5G手机内部堆上一块更大容量电池成为了厂商最稳妥和最省事的做法，大体积电池的采用显然对手机的轻薄设计提出了更高的要求。

此外，由于目前的手机电池技术尚未取得突破，主要还是采用锂离子电池技术，石墨烯还处于实验室阶段，因此想要电池容量大，手机的重量和体积也就会相应的增加。

相机模组的增大也是必不可少的因素。现在的旗舰手机，在拍照方面变现越来越好，而这主要得益于硕大无比的相机模组设计。大体积的相机模组在带来更强影像体验的同时，也进一步挤占了手机内部空间。

就拿今年年初发布的一系列旗舰机而言，相比之前的手机，拍照功能越来越强悍，但整体体积及重量也都有相应的增加。

内部硬件堆叠亦是机身重的原因。如今旗舰手机的功能越来越丰富，综合体验也越来越优秀，而为之付出的代价便是手机内部硬件的堆叠。除了主流散热系统（铜管导热，液冷散热，石墨散热，均热板散热，碳纤维散热）的加入，为了提升手机体验，手机厂商还会加入横向线性马达、双扬声器、NFC、无线充电线圈等硬件。

这些硬件的加入，会让手机的重量极速上升，当然5G时代的到来，还会让手机内部多一个5G基带芯片，如果它是外挂基带，那么它不仅会耗电，还会持续增加手机重量。

总体而言，5G手机由于需要兼顾更多的功能，导致其对于机身内部空间堆叠要求越来越高，同时现阶段各厂商的工业设计能力暂时无法满足这一需求。所以，在功能体验和重量之间才会出现这样的不平衡。

但就目前来说，只要把功能强劲的旗舰/5G手机重量控制在200g以内，就相对而言比较轻薄了，而这对于手机厂商而言，也是极具考验的。

重新审视轻薄

随着用户对于手机轻薄的重视，越来越多的手机厂商开始重新审视智能手机的重量问题。

小米公司Redmi产品总监王腾此前，就曾发微博表示，轻薄是很好的卖点，肯定会是一些用户的需求。紧接着在5G新品小米10青春版重就有了一定的体现，官方显示，小米10青春版重量为192g，虽然也不算太轻，但相较于总体性能而言已经算是优质了。

不久前，OPPO发布的OPPO Ace2整机重量为185g，是目前市面上最轻薄的骁龙865手机之一；vivo推出的vivo S6整机重量也仅为181g，荣耀30系列机身重量也在190g左右。

可以看出，越来越多的厂商以实际行动表明，在经历了追求性能放弃轻薄的时期之后，轻薄化又在逐渐成为手机厂商们的卖点。当然，这并不意味着性能要有所下降，而是在性能优的前提下，体态也轻，这对于手机厂商而言，亦是下一轮的考验。