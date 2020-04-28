2399起，华为nova7/SE/Pro发售：支持50倍潜望式变焦

IT之家4月28日消息 4月23日华为发布了全新的nova7系列新机，共有nova7 SE、nova7和nova7 Pro三个型号，IT之家了解到，今天上午10:08 nova7系列新机将正式发售。

售价方面，华为nova 7 Pro：8GB+128GB售价3699元，8GB+256GB售价4099元；华为nova 7 ：8GB+128GB售价2999元，8GB+256GB售价3399元；华为nova 7 SE ：8GB+128GB售价2399元，8GB+256GB售价2799元。

配置方面，华为nova7 Pro搭载了麒麟985芯片，采用6.57英寸2340 x 1080 屏幕分辨率，电池容量4000mAh，支持40W华为超级快充。前置超广角双摄镜头，后置6400万变焦四摄，支持50倍潜望式变焦、120度超广角摄影等功能。

华为nova7采用6.53英寸2400×1080全面屏，搭载麒麟985芯片，前置3200万像素，后置6400万主摄+800万超广角+800万长焦+200万微距四摄，电池容量为4000mAh，支持40W超级快充。

华为nova7 SE采用6.5英寸2340×1080极点全面屏，机身更修长；电源、指纹二合一，搭载麒麟820 5G SoC芯片，前置1600万像素，后置6400万主摄+200万+200万+800万超广角四摄，支持40W华为超级快充。