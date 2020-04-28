最高下载速度1.1Gbps！外媒：软银5G网络覆盖面小，短期内用途有限

北京时间4月28日上午消息，据外媒报道，根据实测，软银推出1个月的5G网络最高下载速度约为1.1Gbps，上行速度约为30Mbps。这种网速远超常规固网宽带，之前只能通过光纤入户来实现。

但如此惊人的网速想要大规模普及，依然要面临覆盖面过小的问题。而且目前很少有内容能够充分利用如此庞大的网速，当前的数据套餐也尚未进行相应的调整。

软银及其本土竞争对手KDDI和NTT Docomo都在上月末面向日本部分都市地区推出了5G服务，而市场新秀乐天则计划在6月推出自己的5G网络。尽管面临新冠疫情，但中日韩三国已经在5G网络部署方面走在世界前列。不过，多数人目前还无法享受到这种技术带来的便利。

日本的5G覆盖范围甚至可以具体到门牌号。例如，媒体实测显示，软银5G信号最好的地方是银座的门店内，但只要走到一个街区之外，5G信号就会完全消失。虽然软银计划今年晚些时候扩大东京和其他大城市的覆盖范围，但最迟要到2022年3月才能覆盖90%的人群。

之所以出现这种情况，部分原因在于5G网络需要比前几代网络更密集。这种信号往往要使用高频频谱（日本从3.6GHz开始），这在提高通信速度的同时缩小了覆盖范围，因而需要建设更多基站。专家表示，美国这种地广人稀的国家会在这方面面临比人口密集的日本更大的挑战。

正因如此，短期内的5G覆盖仍然不太连贯，所以5G初期的卖点只有速度而已。然而，即便是如此快的网速也未必能全面发挥作用。事实上，软银5G手机中预装的虚拟现实和增强现实体验效果与普通Wi-Fi网络并无差别。

软银目前将5G服务作为现有包月套餐的附加服务，每月需额外支付1000日元（9美元）。8月31日前入网均可免费使用两年。但所有流量都会计入用户的流量包，所以要消耗每月50GB的流量包可能仅需几分钟。

运营商希望更快的网速能够促使用户购买更大的流量包，但历史经验却可能令他们失望。软银最近一个季度的每用户平均收入为4440日元，相比于10年前iPhone 3G推出时仅增长不到10%。专家认为，5G不太可能推动运营商收入增长。

1993年，在移动通信爆发之初，AT&T就通过一系列广告畅想了视频通话、流媒体电影和车内导航等未来服务。但网络运营商实际上却并没有从这些技术浪潮中获得太大利益。他们投入巨资建设基础设施，最终却沦为苹果、Netflix和谷歌等网络巨头的嫁衣，只能利用“哑管道”赚取相对微薄的收入。

软银希望避免重蹈覆辙。所以，孙正义去年通过一笔复杂交易将雅虎日本的互联网业务与该国最大聊天应用Line融合。他希望能借此与谷歌和腾讯等巨头展开更好的对抗。

软银旗下体量1000亿美元的愿景基金也在加大对人工智能和联网设备的投资力度，迄今为止已经对网约车、共享办公、机器人、农业、癌症诊断和自动驾驶等领域的90家企业进行投资。软银还斥资320亿美元收购了手机芯片设计商ARM。

孙正义的投资无论能否获得回报，都反映了当今科技行业对数据的重视。深度学习算法的突破就在一定程度上得益于网民贡献的大数据。5G则有可能通过各种物联网设备获得更多数据。

所以，尽管5G短期内还不会发挥太大作用，但与处理成本的下降等其他趋势结合起来，便有望产生许多无法预知的协同效应。