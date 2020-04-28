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“中国天眼” FAST 正式开启地外文明搜索

2020/4/28 15:26:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月28日消息 据中国科学院国家天文台发布，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST）正式开启地外文明搜索，寻找来自宇宙深处高智慧生命的信号。

搜寻和监测射电脉冲星是FAST的核心科学目标。而地外文明搜索也是FAST望远镜科学目标之一。

▲“中国天眼”FAST发现的脉冲星艺术效果图。（中科院国家天文台资料图）

2018年9月，来自中科院国家天文台、加州大学伯克利分校和北京师范大学等单位的研究人员，在FAST现场对高分辨率的地外文明搜索后端进行了安装测试。2019年7月，研究人员又对获得的漂移扫描数据进行了分析处理，实现频率分辨率4赫兹，并成功去除大部分射频干扰，筛选出多组窄带候选信号。

4月14日，即将在贵安新区落地建设的FAST科学研究与数据处理中心，其项目可行性研究报告已经获得国家发展改革委批复。FAST科学研究与数据处理中心项目总投资约1.7亿元，建筑面积28000平方米，包含科学研究中心和数据处理中心。项目建成后，“中国天眼”将最终完成观测、科研、数据三大完整科学研究框架，为对长期运行产生的海量数据进行存储和计算提供支撑条件。

IT之家了解到，500米口径球面射电望远镜（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope，简称FAST）被誉为“中国天眼”，由我国天文学家南仁东于1994年提出构想，历时22年建成，于2016年9月25日落成启用。是由中国科学院国家天文台主导建设，具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。综合性能是著名的射电望远镜阿雷西博的十倍。2020年1月11日，“中国天眼”500米口径球面射电望远镜通过国家验收正式开放运行。

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关键词：FAST射电望远镜

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