比亚迪汉EV更多性能信息曝光：麋鹿测试80km/h+还很稳

IT之家4月28日消息 早在三月份，比亚迪正式发布了刀片电池，据王传福介绍，比亚迪刀片电池具有高安全、长寿命、长续航优势。刀片电池基于比亚迪磷酸铁锂技术，其体积能量密度与主流三元锂电池持平，在相同体积下所储存的电量相差无几，但安全性却远远超过三元锂电池。

据IT之家报道，比亚迪“汉”新车型将首发搭载刀片电池，目前比亚迪汽车销售有限公司总经理赵长江在微博上公布了这款新车的更多消息，不仅是搭载刀片电池，还有如下一些数据：

1、麋鹿测试成绩80km/h+还很稳，

2、充电10分钟续航135公里，最快充电；25分钟充电30%到80%，真实续航超过600km，搭载最新智能温控系统低温性能也很好。

3、百公里刹车距离32.8米，世界第一。

4、能量回收里程近35%，意味着汉ev可以开到700+km，

5、有碳纤维材质的运动套装，非常酷！

6、整车风阻系数0.233，世界前三。

7、后排乘座空间非常舒适，s级豪华享受。

8、采用了最多高强度钢，一体式安全笼结构

据IT之家了解，汉EV共有单电机以及双电机两个版本，前者最大功率222马力，最大扭矩330N·m，将会有506km/550km以及605km三种续航版本车型。