iQOO Neo3明日开售：骁龙865+144Hz屏，2698元起

IT之家4月28日消息 近日，iQOO正式发布Neo系列首款5G终端产品— iQOO Neo3，其采用了高通骁龙865处理器，搭配144Hz竞速屏、UFS 3.1、44W超快闪充等超强配置，售价 2698元起，将于4月29日10:00正式开售。

IT之家了解到，iQOO Neo3采用骁龙865处理器，其采用 7nm 工艺制程，搭载最新 A77 架构，最高主频为2.84GHz，配合UFS 3.1超快闪存。iQOO Neo3支持双模多频5G全网通，网速更快、信号更好，适配多样的网络环境。

iQOO Neo3还搭载了144Hz刷新率竞速屏，支持5档帧率切换，还有全局自适应刷新率技术，过渡画面更细腻，残影更少。另外 iQOO Neo3 还拥有 LTM 阳光屏，可以根据环境光动态调整明暗，官方称即便在户外高亮环境，画面依旧清晰可见。

iQOO Neo3 配置了双扬声器，它将传统手机听筒改为超线性大振幅扬声器，与底部的超线性扬声器配合，形成立体双扬声器，可以输出立体、干净的声音。Hi-Fi芯片的加持，带来更优秀的音质体验。值得一提的是，它保留了目前手机不多见的 3.5mm 耳机孔。

iQOO Neo3 标配 4500mAh 大电池和 44W 超快闪充，20 分钟即可充电超过 50%。

目前 iQOO Neo3 正在火热预约中，提供至高 24 期花呗免息福利（截止4月29日 24:00）。售价方面，6GB RAM+128GB ROM版本 2698 元，8GB RAM+128GB ROM 版本 2998 元，8GB RAM+256GB ROM 版本 3298 元，12GB RAM+128GB ROM 版本 3398 元。