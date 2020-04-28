马斯克将获得第一笔股权奖励，价值7.5亿美元

北京时间4月28日晚间消息，据国外媒体报道，随着公司股价的上涨，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）即将迎来一笔约7.5亿美元的股权奖励。

受一些积极因素的推动，特斯拉股价周一上涨了10%。本周晚些时候，特斯拉将发布2020年第一季度财报。此外，预计特斯拉加州Fremont工厂也很快复工。

昨日的股价上涨推动特斯拉市值达到了1450亿美元。但对马斯克而言，更重要的是，特斯拉6个月的平均市值达到了960亿美元。如果6个月的平均市值达到1000亿美元，则马斯克将获得第一笔169万股特斯拉股权。

根据2018年3月特斯拉特别股东大会所批准的薪酬方案，马斯克将以每股350.02美元的价格购买这169万股股权。基于昨日798.75美元的收盘价计算，马斯克将从中获益7.58亿美元。

根据马斯克未来十年的薪酬方案，马斯克没有任何工资或现金奖金。如果他能带领特斯拉实现诸多预期目标，则可以获得大约2030万股股票期权，占特斯拉2018年1月19日流通股的约12%。

而且，该方案中还有一个激励条款。特斯拉的市值必须在10年内达到6500亿美元，但这个目标可分为12期完成，首期市值目标为达到1000亿美元，且保持6个月的平均市值1000亿美元，则马斯克将获得第一批期权。其后的目标是每次市值增加500亿美元，马斯克可获得约169万股票奖励。

本周三美国股市收盘后，特斯拉将发布2020年第一季度财报。届时，投资者将能够了解到此次新冠病毒疫情对特斯拉汽车市场需求所造成的影响，以及上海工厂恢复生产对特斯拉的帮助程度。此外，投资者还将关注特斯拉与制造和销售中断相关的现金消耗；以及面对潜在的全球经济长期衰退，特斯拉对消费者需求的预期。

据华尔街分析师的平均预期，特斯拉第一季度营收有望达到59亿美元，同比增长30%，但低于分析师2月初的预期（67亿美元）。基于非美国通用会计准则，每股将亏损36美分。