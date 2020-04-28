斗鱼最新股权结构：腾讯占股38%，为最大股东

北京时间4月28日晚间消息，斗鱼（Nasdaq:DOYU）今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的Form 20-F文件显示，腾讯持有该公司38%的股份，为其第一大股东。

文件显示，截至2020年3月31日，腾讯通过旗下全资子公司Nectarine Investment Limited持有斗鱼12,068,104股股票，持股比例为38%，拥有38%的投票权。相比之下，斗鱼2019年4月提交的IPO招股书显示，腾讯旗下Nectarine Investment Limited当时持股40.1%，为斗鱼第一大股东。

此外，斗鱼创始人兼CEO陈少杰持有4,681,436股股票，占股14.7%，为第二大股东，拥有14.7%的投票权。而IPO招股书显示，陈少杰当时持股14.3%。联合创始人张文明拥有625,136股斗鱼股票，占股2.0%。而IPO招股书显示，张文明当时持股3%。

Form 20-F文件还显示，斗鱼2019年总净营收为人民币72.832亿元（约合10.411亿美元），与2018年的人民币36.544亿元相比增长99.3%。净利润为人民币3330万元（约合480万美元），而2018年净亏损人民币8.763亿元。非美国通用会计准则下，调整后的净利润为人民币3.464亿元（约合4950万美元），而2018年净亏损人民币8.185亿元。