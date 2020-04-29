在旧iPhone上破坏FaceTime功能，苹果支付1800万美元和解集体诉讼

IT之家4月29日消息 苹果公司已经正式和在加州的一起集体诉讼案中达成和解协议，该案指控苹果公司在旧款iPhone设备上故意破坏FaceTime功能。据Law360报道，苹果为此支付了1800万美元。

通过和解，90%的集体诉讼成员将通过邮件或电子方式获得赔偿。据悉，有360万台设备受到影响，每个成员将获得约3美元的赔偿，该案原定于本月开庭审理。

“该集体诉讼成员被定义为所有使用iOS 6或更早版本操作系统的苹果iPhone 4或4s设备的加州用户。”报道称。30%的和解金将归集体诉讼律师所有，而两名原定的原告将分别获得7500美元。

这起在加州的集体诉讼案指控苹果公司故意在运行旧版iOS系统的iPhone上破坏FaceTime功能。本质上，苹果在iOS 7上将FaceTime的技术行进行了更换，以降低其服务器成本。

当FaceTime最初推出时，有两种技术可以采用。第一种使用点对点标准，在用户之间直接传输音频和视频。另一种则采用了“中继方式”，依靠第三方服务器的Akami来进行用户之间的数据传输。

然而在2012年，苹果公司被发现侵犯了VirnetX公司拥有的点对点技术专利，从而迫使该公司将所有的FaceTime通话和数据转为中继方式。

这些变化促使苹果公司研究如何降低FaceTime的成本，从而促使苹果开发出了一种新的点对点标准，并且没有侵犯VirnetX的专利。这项新技术在iOS 7中首次亮相，但诉讼称，苹果知道这个新技术会迫使人们升级到iOS 7，或者通过导致重要的数字证书提前过期而破坏iOS 6上的FaceTime。

IT之家了解到，本月早些时候，苹果还在佛罗里达州取得了一个小胜利，当时类似的案件被联邦法院驳回。