5G 独立组网商用将在年内实现

今年3月，工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》，其中指出：支持基础电信企业以5G独立组网（SA）为目标，控制非独立组网（NSA）建设规模，加快推进主要城市的网络建设，并向有条件的重点县镇逐步延伸覆盖。

近日，国家发改委首次明确新基建三方面内容：信息、融合和创新基础设施，从加快推动5G网络部署等方面促进新基建发展。

新基建加快了5G SA网络商用的进程，三大运营商都加速向5G SA方向演进，中国广电5G也采用SA独立组网方式。预计今年将是5G SA网络商用元年，年内一定能实现商用。但是商用过程中面临的挑战也不小。

2020年是5G独立组网商用元年

据悉，中国电信计划在今年二季度完成4个省公司的核心网试点，力争三季度全国具备5G SA独立组网商用网基础。

此前中国电信集团有限公司党组副书记、总经理李正茂在接受媒体采访时也表示：“中国电信计划实现5G独立组网全球首发商用，今年5G用户目标数是6000万到8000万，力争今年建成30万个5G基站，覆盖全国所有地级以上城市。”

今年2月底，中国移动董事长杨杰在调研中表示，坚持把5G建设发展作为重大政治任务，抓实抓细，把握关键时间节点，抓好5G独立组网测试进度，确保如期完成5G网络建设，做到5G建设目标不变、发展节奏不停。

年初，中国移动在北京就已经成功完成业内首个多厂商、多省市的5G SA外场端到端业务验证和带宽测试，顺利实现了首批基于5G SA外场真实环境的多方视频通话、8K全景直播、切片VR等5G业务验证。

而中国联通早就明确表示将基于5G独立组网（SA）标准建设5G网络，计划2020年正式商用。

截止目前中国联通已经开通5G基站8.5万个，预计9月底将新开通25万站。同时中国联通将加快SA的目标架构建设，加快演进。

于是，浩浩荡荡的5G SA核心网设备集采开始了。上周中国电信和中国联通2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购工作正式完成，加上之前中国移动5G二期无线主设备集采（新建/扩容）的也已完成，三大运营商集采总额高达760亿元。

据了解，中国移动已经完成2020年5G SA核心网新建设备集采为全国8大区/31省公司新建5G SA核心网网元，包括虚拟层软件、SDN系统、NFVO+，以及系统集成等。电信联通2020年5G SA新建工程无线主设备联合集采5G建设所需SA无线主设备，共约25万站。

另外，中国广电的5G技术路线为700M广覆盖+4.9G容量覆盖、“低频+中频”协同组网，并采用SA独立组网支撑全业务服务。

按照计划，2020年广电正式商用5G，同时开展个人用户业务和垂直行业应用。2021年，把广电5G网络打造成为正能量、广联接、人人通、应用新、服务好、可管控的新型网络。

探路风险挑战大

虽然商用在即，但是过程也颇为艰难、面临很大的挑战：

首先，就是资本压力。从经济效益来说，5G不仅要面临巨额投资，还要面对巨大盈利压力大；同时，时间比较紧张，不到一年的部署商用时间。

其次，在标准方面，虽然R15标准已经冻结，但相关协议仍需磨合完善。例如：端到端网络切片的标准问题，无论是国际还是国内，网络切片端到端的工作在功能架构和管理架构方面都亟需打通。同时，在跨域的过程中，不仅是端到端的切片能力标准尚未打通，还面临网络切片自动部署能力不足的问题。特别是网络切片和现有网络如何兼容？

第三，在SA的网络体制下，全网复杂路由的SDN和多类型超海量连接的EPN，我们缺乏运用经验。“值得注意的是，全网集中一个网络运维系统有利于业务和网络资源的大数据统计和智能分析、能自动生成通信设备和服务的全局优化编排方案，但处理能力和处理时延都难以满足要求。如果按区域设置OSS，那么各个OSS需要跟中央OSS互通。此外，怎么合理设置边缘计算的力度是实践中需要探索的问题。”中国工程院院士邬贺铨说。

第四，市场业务方面，目前2C还无杀手级业务，2B仍在探索、起步，规模化需要时间。

另外，中国联通运维部总经理马红兵呼吁政府在5G方面应给予更多的政策倾斜。“加快开放公共空间、公共资源用于5G部署，形成全员支持5G、建设5G的良好环境，同时在用电、用地、入场费、铁塔和其他租费共同承担社会责任，以实现5G的市场效益和社会效益结合。同时，强化产学研用的结合，推动5G产业链在标准、设备、终端等方面的成熟，加快5G建设和发展。”