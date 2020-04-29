三星一季度营收450亿美元，净利39亿同比微跌3%

4月28日消息，据外媒报道，三星电子公司周三发布了该公司2020年第一季度财报。财报显示，三星第一季度营收达到55.3万亿韩元（约合450亿美元），同比增长5.61%；运营利润达到6.45万亿韩元（约合52亿美元），同比增长3.43%；净利润降至4.88万亿韩元（约合39亿美元），同比下滑3.15%。

三星第一季度总收入为55.3万亿韩元（约合450亿美元），环比下降7.6%，主要原因是显示器业务和消费电子部门的季节性营收较弱，部分原因是受新型冠状病毒疫情影响。三星运营利润较上年同期增长5.61%，因为服务器和移动组件的需求增加。

三星第一季度运营业利润环比下降0.7万亿韩元（约合5.7亿美元），受拖累收入的相同因素影响。与一年前相比，运营利润增加了0.2万亿韩元（约合1.6亿美元），这是因为移动业务的产品组合有所改善，以及公司在移动OLED领域的客户基础进一步多样化。

在第一季度，外汇走势对三星整体运营利润几乎没有影响，因为美元和欧元兑韩元走强的积极影响，主要体现在零部件业务上，被主要新兴市场货币疲软所抵消。

得益于服务器和个人电脑的需求强劲，而来自移动设备的需求保持稳定，三星内存业务的收益有所改善。逻辑芯片业务获利上升，因对主要客户的移动元器件供应增加，而由于中国对高性能计算(HPC)的需求降低，代工业务获利下滑。

在显示器业务方面，由于季节性疲软，以及新冠疫情导致的相关停产促使中国销售额下降，移动显示器业务收益下降，而大型面板业务的亏损有所收窄。

尽管第一季度末销售疲软，但三星移动通信业务的利润比上个季度和去年同期都有所增长。利润的提高得益于产品组合的改善、旗舰设备Galaxy S20的推出以及削减了营销费用。

三星消费电子部门公布的收益较低，因为季节性疲软和新冠疫情影响了季度业绩。与前一年相比，由于竞争加剧带来的定价压力，三星电视业务的利润下降，而家电业务在新高端产品销售强劲的支持下有所改善。

展望第二季度，三星预期内存业务将保持稳健，但整体盈利可能较上季下滑，因新冠疫情将显著影响对其数款核心产品的需求。

对于组件业务，随着越来越多的人在家工作，服务器和个人电脑的内存需求预计将保持强劲，但移动市场可能会疲软。由于智能手机市场陷入停止，OLED屏幕的收益可能会较弱。

由于疫情影响需求，并导致全球门店和工厂关闭，包括智能手机和电视在内的套装产品业务的销售额和利润预计将大幅下降。为了解决这个问题，三星将利用其全球生产灵活性和供应网络，并加强其在线销售能力。

在今年下半年，新冠疫情导致的不确定性将持续存在，因为疫情持续的时间和影响尚不清楚。三星计划在短期内专注于优化资源配置，同时继续加强技术领先优势，开发创新的套装产品。

对于内存业务，三星计划通过灵活的投资和产品组合调整来应对市场变化。对于OLED，它将积极满足新产品发布的需求，并扩大在可折叠显示器等新应用领域的存在。

移动通信业务旨在通过推出新的高端机型和扩大面向大众市场的5G机型来加强其产品阵容。网络业务将专注于开发技术和提高全球竞争力，以加强5G业务。

对于消费电子部门来说，在当前经济不确定的风险下，三星将密切关注市场形势，并将继续致力于通过投资于为每个地区量身定做的有效营销和促销活动以及优化其物流，将负面影响降至最低。

在第一季度，三星的资本支出总计7.3万亿韩元（约合60亿美元），其中半导体支出6万亿韩元（约合49亿美元），显示器支出0.8万亿韩元（约合6.6亿美元）。

尽管季节性疲软，半导体业务收益仍有所改善

三星半导体业务的第一季度综合收入为17.64万亿韩元（约合144亿美元），营业利润为3.99万亿韩元（约合33亿美元）。

尽管季节性疲软和受新冠疫情影响，但内存业务在此期间需求稳健，这要归功于对5G基础设施的持续投资，以及与远程工作和在线教育相关的云计算应用程序需求的增加。

特别是对于DRAM，随着流媒体服务和在线购物的使用增加，数据中心需求保持稳定。在移动方面，由于受新冠疫情和季节性影响，SET需求的减少被主要客户对高密度产品的广泛采用所抵消。在PC方面，在虚拟会议增加的支持下，需求保持稳定。

对于NAND，由于采用128 GB以上高密度存储的主要客户产品不断扩大，移动需求相对稳定。随着对大容量内容需求的上升，对服务器固态硬盘(主要是数据中心)的需求持续增长。

展望第二季度，预计所有应用程序对DRAM的需求都将保持稳定，这主要是因为远程工作、在线教育和流媒体服务的快速增长导致服务器需求强劲增长。不过，移动需求可能面临很高的不确定性。三星将灵活管理其产品组合，重点关注不断增长的服务器需求，并通过扩大技术迁移来增强成本竞争力。

至于NAND，市场被视为在第二季度继续企稳，因为智能手机设备需求下降的影响被数据中心不断增长的SSD需求所抵消。三星将专注于扩大对2TB以上高密度服务器固态硬盘的需求，同时继续扩展到第5代V-NAND的过渡。

对于下半年，虽然移动需求受疫情影响最大，仍然是不确定因素之一，但由于服务器和PC对更快、更可靠的云计算服务体验的需求，整体内存环境可能更有利。然而，一场旷日持久的疫情危机带来了总体需求减少的风险。

尽管面临挑战，三星预计最近基于云计算的服务激增在中长期内将进一步加速。这将导致对高端、高性能内存的需求持续增长。凭借灵活的产品组合和基于市场变化的投资方式，三星将专注于加快向1Z-nm DRAM和第6代V-NAND的过渡。

与此同时，在旗舰智能手机对5G移动处理器和超高分辨率图像传感器需求上升的支持下，系统LSI业务的收益有所增长。在第二季度，由于旗舰智能手机发布的消退影响以及疫情导致的消费者情绪疲软，三星预计需求将收缩。然而，该公司将专注于通过最大限度地增加高像素图像传感器的供应和扩大5G SoC市场来将影响降至最低。

至于下半年，5G智能手机的发布预计将提振对5G SoC的需求，而对高端图像传感器的需求预计将保持强劲。为了应对疫情带来的持续不确定性，系统大规模集成电路业务将密切关注市场，并灵活应对，同时寻求通过极具竞争力的新产品扩大机会。‘

由于中国客户对HPC芯片的需求下降，代工业务的收益略有下降。在第二季度，三星的目标是扩大EUV的领先地位，首先开始5纳米产品的批量生产，同时密切关注疫情造成的不确定市场形势。

在下半年，为了解决目前的不确定性，三星代工业务将专注于使移动应用程序多样化，包括消费和计算应用程序等领域。该公司还将继续投资于未来的先进工艺，并将于今年开始批量生产5纳米产品，并专注于GaAA3纳米工艺的开发。

显示器业务收益下降，预计第二季度需求疲软

三星显示面板业务第一季度综合收入为6.59万亿韩元（约合54亿美元），运营亏损为0.29万亿韩元（约合2.4亿美元）。由于移动显示器的销售下降，三星公布了运营亏损。

移动显示器收益出现利润下降，原因是销售放缓，以及季节性疲软导致工厂利用率下降。对于大型显示器，运营亏损收窄，这得益于短期市场因素，包括ASP降幅较小和有利的外汇走势。

展望第二季度，三星预计，由于新冠疫情影响，美国和欧洲的需求下降，移动显示器收益将进一步下降。三星将致力于通过提供更多具有独特设计和高性能的面板来提高盈利能力。

对于大型显示器而言，由于夏季奥运会等大型体育赛事推迟，加速了市场放缓，因此收益可能仍将疲软。三星将专注于提供超大和8K电视面板以及曲面显示器等增值产品。

在下半年，由于疫情影响，三星预测不确定因素将挥之不去。在这种情况下，该公司将为各种情况做好准备，建立一个系统，对市场变化做出快速反应，包括推出新的移动产品。该公司还坚定地致力于通过探索新的应用，包括可折叠手机和其他IT设备的显示器，继续保持在OLED市场的领先地位。

在大型显示器方面，在逐步减少LCD业务的同时，三星将继续满足其客户的需求，并加快基于QD显示器等新技术的产品开发。

疫情导致移动需求大幅下降，市场不确定性居高不下

三星IT和移动通信部门在第一季度综合收入为26万亿韩元（约合213亿美元），运营利润为2.65万亿韩元（约合22亿美元）。

由于疫情影响，三星第一季度整体市场需求大幅下降，该公司的智能手机出货量也有所下降。然而，通过改善产品结构，增加5G机型的销售份额，以及在此期间有效利用营销费用，三星保持了稳健的盈利能力。特别是，在Galaxy S20 Ultra销售份额高于预期以及Galaxy Z Flip销售强劲的支持下，旗舰智能手机的ASP比去年有所增加。

展望第二季度，由于疫情导致的经济低迷，预计大多数地区的需求将大幅下降。三星预计，随着市场萎缩和门店关闭的影响继续产生直接影响，产品销售额和整体业务表现将下降。在市场不确定的情况下，三星将专注于提高成本效益，加强其在线和B2B渠道。如果生产设施出现任何额外的中断，公司将通过灵活利用其在全球的多样化制造能力来应对。

对于下半年，在包括可能发生长期疫情在内的不确定性中，随着制造商努力从上半年的疲软中复苏，预计市场竞争将会加剧。三星将通过推出新的折叠式和Note产品，继续在高端市场提供差异化的产品。该公司还计划通过将5G采用扩大到大众市场智能手机来增强产品竞争力，并在研发、生产、供应、渠道和营销的各个领域提高运营效率。

至于网络业务，由于韩国和其他市场5G商业化的扩大，第一季度收益环比有所改善。虽然第二季度5G投资受疫情影响延迟或削减的可能性存在，但该公司将巩固核心竞争力，提升中长期的5G业务能力。

家电销售有所改善，第二季度市场或恶化

由视觉显示器和数字电器业务组成的三星消费电子部门在第一季度录得10.3万亿韩元（约合84亿美元）的综合收入和0.45万亿韩元（约合3.7亿美元）的运营利润。

由于季节性疲软，以及自3月份以来疫情导致的全球需求下降，对电视的需求环比和同比均有所下降。在包括Grande AI洗衣机和烘干机在内的新高端产品强劲销售的支持下，三星数字家电与前一年相比略有改善。

展望第二季度，由于疫情影响，全球主要体育赛事取消，以及夏季奥运会推迟，消费者需求疲软，预计电视销量将下降。因此，三星将专注于风险管理和在在线需求中寻找新的销售机会。

今年下半年，三星电视和数字家电部门将解决风险因素，包括全球不确定性的扩大和潜在的进一步经济低迷。在这些情况下，三星将加强目标营销的努力，扩大其在线产品阵容和促销活动。三星还将努力加强与渠道的合作，以优化营销战略。