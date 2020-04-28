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Xbox Series X/PS5 放心，三星 4K QLED 2020 款电视支持 HDMI 2.1

2020/4/28 22:51:40来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月28日消息 三星的4K QLED 2020款电视产品现已在各个市场上开售，这些型号的官方规格表相当详细，但三星未能具体说明其确切的HDMI功能。换句话说，尚不清楚三星的4K QLED 2020款电视是否具有HDMI 2.1功能。直到最近，三星才向外媒FlatspanelHD确认，其4K QLED 2020款电视阵容确实支持了HDMI 2.1。

据三星官方介绍，三星所有4K QLED 2020款电视，包括Q60T，Q70T，Q80T，Q90T和Q95T均具有HDMI 2.1功能，但需要注意的是，尽管所有这些型号都具有四个HDMI输出接口（除Q60T外），但这些端口中只有一个HDMI 2.1规范接口。

好消息是，当连接到即将面世的Xbox Series X和PlayStation 5主机时，附带的HDMI 2.1端口将使客户能够受益于120Hz 4K游戏（通过传输模式FRL实现）等功能。

但IT之家也提醒，并非所有这些型号都能充分利用HDMI 2.1端口。根据消息来源，Q60T和较小的49英寸Q80T型号不提供通过FRL传输的4K 120Hz功能。

同时，三星的8K QLED电视型号（包括Q800T，Q900TS和Q950TS）均支持HDMI 2.1和4K 120Hz FRL传输功能。

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关键词：三星智能电视4K

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