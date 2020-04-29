1999元起，realme真我X50m 5G正式开售：骁龙765G+120Hz屏

IT之家4月29日消息 今日上午，realme首款2000元内5G手机真我X50m正式开售，6GB+128GB版售价1999元，8GB+128GB版售价2299元。

IT之家了解到，realme 真我X50m搭载6.57英寸120Hz刷新率打孔全面屏，拥有90.4%屏占比，支持30W Dart闪充、亮屏闪充、铜管散热3.0与五重立体冰封散热。官方表示，realme 真我X50m30分钟充70%，一小时内就能充满4200mAh容量电池。

配置方面，realme真我X50m搭载高通骁龙765G处理器，支持SA/NSA双模5G，覆盖n1、n3、n41、n77、n78和n79六大频段，配备4800万像素超清主摄、800万超广角镜头、4cm超近微距镜头与黑白人像镜头。

此外，realme真我X50m前置1600万超清主摄，加200万像素人像虚化镜头。采用隐藏式侧边指纹识别，支持多功能NFC，搭载1216超线性扬声器，支持杜比全景音效和Hi-Res高清音质。

realme真我X50m现已正式开售，自2020年4月29日起，所有realme手机用户，不分机型，只要购机时间在30天内均可享受30天包换期。