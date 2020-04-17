realme X2 Pro DXOMARK评分公布：95分

IT之家4月17日消息 刚刚，DXOMARK官方宣布Realme X2 Pro在DXOMARK Camera评测中取得了95分。DXOMARK表示，Realme X2 Pro在曝光和广角项目中表现都还不错，只是在其他大多数项目（尤其是噪点、变焦、伪像和散景）的得分比较少，因此拉低了其总体得分。

IT之家曾报道，realme X2 Pro去年10月上市，采用90Hz流体屏、50W SuperVOOC闪充，价格为2699元起。

realme X2 Pro拥有海神蓝和月神白两款配色，采用一体式金属中框，手机尺寸为161×75.7×8.7mm，手机重量为199g。屏幕方面，realme X2 Pro采用90Hz流体屏，6.5英寸三星Super AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，通过德国莱茵全局护眼认证，采用全新E3发光材料，支持硬件级DC调光2.0、DCI-P3色域显示以及HDR10+等。

摄像方面，realme X2 Pro搭载6400万主摄+广角+长焦+人像四摄，包括三星GW1 6400万像素CMOS主摄、1300万像素的长焦摄像头、800万像素超广角摄像头和200万艺术风格人像镜头。

配置方面，realme X2 Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备UFS 3.0闪存，内置4000mAh电池，支持50W SuperVOOC闪充。价格上，6GB+64GB版本售价2699元，8GB+128GB版本售价2899元。