2299 元，realme 真我 X50m 5G 上架天猫预售：搭载骁龙 765G，120Hz 屏幕

IT之家4月22日消息 realme真我手机官方微博今晚宣布，realme 新品将在明天宣布。

而苏宁易购天猫店已经曝光了realme 真我X50m 5G手机，其中 8GB+128GB 售价2299元，搭载高通骁龙765G处理器，4800万四摄。

realme 真我X50m搭载6.57英寸120Hz刷新率打孔全面屏，屏占比为90.4%，支持30W Dart闪充，30分钟充70%，一小时内就能充满4200mAh大容量电池。同时也支持亮屏闪充。支持铜管散热3.0，五重立体冰封散热，搭载了4800万像素超清主摄，800万超广角镜头，4cm超近微距镜头，黑白人像镜头。前置1600万超清主摄，加200万像素人像虚化镜头。采用隐藏式侧边指纹识别，支持多功能NFC，搭载1216超线性扬声器，支持杜比全景音效和Hi-Res高清音质。

一款型号为RMX2142的realme 5G新机现已入网工信部。工信部信息显示，这款手机拥有白与灰蓝两种配色，机身尺寸为163.8×75.8×8.9mm，重192克，采用6.57英寸2400×1080分辨率屏幕。

IT之家了解到，这款手机CPU主频为2.4GHz，支持SA与NSA，配备6GB/8GB/12GB内存与64GB/128GB/256GB机身存储，内置4100mAh电池，搭载Android 10操作系统。





相机方面，这款手机前置16MP+2MP双摄，后置48MP+8MP+2MP+2MP四摄组合。