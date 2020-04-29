豪威科技推出世界首颗 0.7 微米/6400 万像素图像传感器

IT之家4月29日消息 根据豪威科技的消息，豪威科技今日发布了 OV64B 图像传感器，官方称这是业内目前仅有的一款 0.7 微米小像素，分辨率高达 6400 万的图像传感器，首次以 1/2" 光学尺寸实现了 6400 万像素分辨率。

IT之家了解到，基于豪威科技的 PureCel®Plus 堆叠芯片技术，这颗传感器具有静态图像捕捉和 4K 视频录制，并具有电子图像稳定（ EIS ）功能，以及每秒 30 帧（ fps ）的 8K 视频功能。

OV64B 支持最高 1600 万像素视频模式下的 3 重曝光交错式 HDR 。集成了四合一彩色滤光片阵列和片上硬件像素重组算法，提供了 6400 万像素优质实时拜耳输出。在弱光条件下，这颗传感器可利用相邻像素合并以 4 倍灵敏度输出 1600 万像素，为预览和静态捕捉提供 1.4 微米等效性能。在这两种情况下，OV64B 都可以持续捕捉优质图像，支持 2 倍数码裁剪变焦，1600 万像素的分辨率和快速模式切换。

这颗传感器提供 2 型 2x2 微透镜相位检测自动对焦（ ML-PDAF ）来提高自动对焦准确性，尤其是在弱光环境下。OV64B 还提供了利用较少引脚获得更大数据传输的 CPHY 接口，用来支持 240 fps 的 1080p 慢动作视频和 480 fps 的 720p 慢动作视频。其他输出格式还包括 15 fps 的 64MP 、 30 fps 的 8K 视频、 30 fps 带四合一像素合并的 1600 万像素捕捉，60 fps 的 4K 视频，以及 30 fps 带电子防抖功能的 4K 视频。OV64B 图像传感器的样品预计将在 5 月提供。