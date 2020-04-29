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三星 Galaxy Fold 2再爆料：120Hz 折叠屏之外，价格下降100美元

2020/4/29 14:06:37来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月29日消息  据IT之家此前的报道，三星有望在今年晚些时候推出一款全新的折叠屏手机，有传言称，该手机将会是去年Galaxy Fold的继任者，即Galaxy Fold 2。现在，Display Supply Chain Consultants首席执行官Ross Young分享了更多关于Galaxy Fold 2的消息。

Young证实了SamMobile早些时候的一份报告，在报告中他们声称Galaxy Fold 2 会比其前任产品便宜一些，尽管幅度不大。Young声称这款手机的价格可能在1780-1980美元之间，这与之前的报告一致，该报告表明这款手机的价格可能比以前便宜约100美元。

便宜的主要原因，是Galaxy Fold 2加入了256GB存储，而不是像第一代那样只有512GB一个存储版本。

除了价格更低之外，Young还声称Galaxy Fold 2将具有更大更好的正面和主显示屏，更高分辨率的摄像头，加入5G的支持以及S Pen。

据IT之家的报道，三星Galaxy Fold 2将使用与Galaxy Z Flip相似的UTG（超薄玻璃）技术。这使面板具有更高的刚度，并且触感更好，减少塑料感。可折叠面板的对角线长度为7.59英寸，分辨率为2213 x 1689，刷新率类似于三星Galaxy S20系列，为120Hz 屏幕。

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关键词：Galaxy Fold 2Galaxy Fold

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