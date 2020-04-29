USB4 将集成 DP 2.0，支持 16K 显示输出

IT之家4月29日消息 根据外媒macrumors的报道，VESA今天发布了DisplayPort Alt模式2.0，为未来的 USB4 设备支持DisplayPort 2.0铺平了道路。

IT之家了解到，DisplayPort 2.0于2019年6月发布，最大有效带宽为77.4 Gbps，几乎是DisplayPort 1.4的三倍。新标准支持最高16K分辨率的显示输出、更高的刷新率、更高分辨率的HDR支持以及对多种显示配置的改进支持等等。DisplayPort Alt Mode 2.0提供了与USB实现者论坛(USB- if)发布的USB4规范的无缝互操作性，并通过USB Type-C连接器完全支持最新版本的DisplayPort标准(2.0版)中的所有功能。在DisplayPort Alt模式下，通过USB-C电缆中的所有4条高速通道可以传输高达80Gbps的视频数据。

USB4融合了雷电和USB协议，将在雷电3免专利费的基础上推广。USB4采用USB-C接口设计，向后兼容USB3.2和USB2.0。

外媒认为，苹果可能会在未来的Mac电脑上采用USB4。VESA公司预计将于2021年推出首批包含DisplayPort Alt模式2.0的产品。