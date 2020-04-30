微软第三财季营收350亿美元，净利同比增22%

北京时间4月30日凌晨消息，微软今天发布了2020财年第三财季财报。报告显示，微软第三财季营收为350.21亿美元，与去年同期的305.71亿美元相比增长15%；净利润为107.52亿美元，与去年同期的净利润88.09亿美元相比增长22%。微软第三财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾3%。

第三财季业绩：

在截至3月31日的这一财季，微软的净利润为107.52亿美元，每股收益为1.40美元，这一业绩好于去年同期，且超出分析师预期。2016财年第三财季，微软的净利润为88.09亿美元，每股收益为1.14美元。据雅虎财经频道提供的数据显示，26名分析师此前平均预期微软第三财季每股收益将达1.26美元。

微软第三财季营收为350.21亿美元，与去年同期的305.71亿美元相比增长15%，不计入汇率变动的影响为同比增长16%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23名分析师此前平均预期微软第三财季营收将达336.6亿美元。

微软第三财季总营收成本为109.75亿美元，相比之下去年同期为101.70亿美元。其中，产品营收成本为33.76亿美元，相比之下去年同期为34.41亿美元；服务及其他营收成本为75.99亿美元，相比之下去年同期为67.29亿美元。微软第三财季毛利润为240.46亿美元，相比之下去年同期为204.01亿美元。

微软第三财季研发支出为48.87亿美元，高于去年同期的43.16亿美元；销售和营销支出为49.11亿美元，高于去年同期的45.65亿美元；总务和行政支出为12.73亿美元，高于去年同期的11.79亿美元。

微软第三财季运营利润为129.75亿美元，比去年同期的103.41亿美元增长25%，不计入汇率变动的影响为同比增长28%。

2020财年第三财季，微软生产力和业务流程部门的营收为117.43亿美元，比去年同期的102.42亿美元增长15%，不计入汇率变动的影响为同比增长16%；运营利润为47.88亿美元，高于去年同期的39.79亿美元。微软第三财季智能云部门的营收为122.81亿美元，比去年同期的96.49亿美元增长27%，不计入汇率变动的影响为同比增长29%；运营利润为45.60亿美元，高于去年同期的32.08亿美元。微软第三财季更多个人计算业务的营收为109.97亿美元，比去年同期的106.80亿美元增长3%，不计入汇率变动的影响为同比增长4%；运营利润为36.27亿美元，高于去年同期的31.54美元。

在第三财季中，微软通过回购股票和派发股息的方式向股东返还了99亿美元现金，与去年同期相比增长33%。

业绩展望：

微软表示，将在随后召开的财报电话会议中提供业绩展望数据。

高管言论：

微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：“我们在两个月内就实现了相当于两年的数字化转型。从远程团队合作和学习，到销售和客户服务，再到关键性的云基础设施和安全，我们每天都在与客户并肩工作，帮助其在当前这个一切都远程工作的世界里适应形势和继续运营业务。我们持久的业务模式、多样化的产品组合和差异化的技术堆栈将令我们在未来处于有利地位。”

股价反应：

当日，微软股价在纳斯达克常规交易中上涨7.62美元，报收于177.43美元，涨幅为4.49%。在随后截至美国东部时间周三下午5点13分（北京时间周四凌晨5点13分）为止的盘后交易中，微软股价再度上涨6.22美元，至183.65美元，涨幅为3.51%。过去52周，微软的最高价为190.70美元，最低价为119.01美元。