开启下一个十年，全新 Microsoft 365 订阅超值加量不加价

IT之家4月29日消息 微软在 4 月 21 日在中国市场正式推出 Microsoft 365 个人版及家庭版订阅服务。Microsoft 365是 Office 365 的升级版，而Microsoft 365仍然是基于 Office 来构建，增加了全新AI服务、丰富的创作素材内容及模板、以及由云端赋能的新体验，是Office品牌30多年来的最新诠释。

Microsoft 365 是Office 365的继承和延续。在 Microsoft 365 个人版和家庭版订阅中，你将获得 Office 365 的全部功能，如高级 Office 桌面版应用、1TB OneDrive 云存储空间、更先进的安全保护功能、持续技术支持，还有家庭安全（Family Safety）应用程序及Microsoft Teams消费者版等。Microsoft 365 个人版每年订阅费需 398元。Microsoft 365 家庭版订阅费需 498元，最多可以支持 6 位家庭成员共同使用，平均每人每年需要花费 83 元。

Office 365是怎么来的？

很多人可能对Office 365 已经很熟悉了，毕竟在云计算时代，Office上云已经成为很多人的共识。但你是否知道，现在距离 Office 365 首次推出其实也已经9年多了。

由 Office 到 Office 365曾是微软办公软件体系的最大转变。

微软最初推出的Office并非是一个合集，而是单个办公应用程序，包括Word、Excel、PowerPoint，Office最初推出是基于便于推广的目的，将单独出售的软件以合集方式推出，让消费者明白这样更省钱，更方便。

需要注意的是，最初的Office合集版本在1989年首先在Mac平台推出。后来逐步变成了我们大家接触和熟悉的Office 2003、Office 2007、Office 2010，直到更新的Office 2010、Office 2013、Office 2016和Office 2019。这些Office版本都是永久授权版，获得新功能需要跨版本升级。

微软Office 桌面版通常包括Word、Excel、PowerPoint，还有Access（关联式数据库管理系统），后来才开始加入微软Outlook、微软Visio、微软Publisher、微软OneNote等。逐步变成了我们所熟悉的Office。

从Office 2010开始，微软就开始对Office品牌做出重新定义，从桌面的开发平台向云端办公开发平台转变。

2011年6月份，微软Office 365推出，包括免费的网络线上Office Online、Skype for Business、Outlook Web App、SharePoint Online等。Office 365是全新的订阅服务，收取月费或年费，取代了此前的Office桌面版的单次收费模式，这是一次重大改变。

除此之外，Office 365基于核心的Office桌面版打造，包括Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Outlook、Publisher和Access（Publisher和Access仅支持 PC），还纳入了OneDrive云存储服务。并且 Office 365 也提供跨平台支持，可以在 PC、Mac、安卓平板、安卓手机、iPad和iPhone等设备上安装Office 365，极大了扩展了 Office 365 的适应范围。

微软 Office 365 早期主要面向企业级、中小企业用户，从2013年开始，Office 365逐步推出了家庭版和个人版订阅服务，并变成了大众现在喜爱的Office 365。在2019 年 1 月 23 日，面向消费者及小型企业的 Office 2019 正式上市。对于那些还没有准备好使用云服务的用户来说，Office 2019 提供了基于 Windows 10 的本地部署，并融入了 Office 365 的非云端功能，并能够为用户提供相应的新功能和更新。而Office 365作为实时更新的Office云端版本，各种新特性优先提供，远在Office 2019之上。

Microsoft 365的全新进化

如果你现在已经是Office 365用户，那么Microsoft 365对你来说起码不会那么陌生。

Microsoft 365最初发布需要追溯到2017年7月份，首先面向企业和组织推出，Microsoft 365商业版和企业版是一系列新的产品集合，包括Office 365、Windows 10和企业移动+安全，能够创造完整的、智能的、安全解决方案。还有两种全新的Microsoft 365订阅：F1版和教育版。其中Microsoft 365教育版面向教育市场，它包含Office 365教育版，Windows 10、企业移动性+安全性套件和《我的世界：教育版》。

本次我们所说的Microsoft 365确切来说是Microsoft 365消费者版，是Office 365基础上的升级，暂时不包括Windows 10 OS内容。微软介绍，“Microsoft 365是世界上的生产力云，它代表了我们对Microsoft生产力工具的未来的愿景，Microsoft 365是一组集成的应用程序和服务，可为你提供人工智能和其他前沿创新的服务。”

就如IT之家所洞察的，Office 365 到 Microsoft 365 是一次重大品牌转变，是因为日益增长的服务需求已经不是单一的Office品牌所能诠释的，从Office变成Microsoft，能够让微软更自由和灵活的添加服务，而不再受到Office品牌的限制。

微软表示，Office是全球数亿人所熟悉的品牌。Microsoft 365 个人版和家庭版继承了 Office 365 在生产力方面的优势，同时又具备全新的体验和内涵。它包含了 Office 核心应用，又加入了如微软编辑器、PowerPoint演讲教练、Office高级模版、Getty图片库以及其他的一些全新的体验和内容。微软热衷于不断拓展 Microsoft 365 的功能来帮助人们在在生活的方方面面提高生产效率，并保证他们的安全。

在这次Microsoft 365 订阅服务升级后，微软将加入全新的家庭安全服务，其主要宗旨是保护家庭成员安全上网，及保护家庭成员在物理世界的安全，如共享位置等。此外该服务还可以管理多种设备的屏幕使用时间，如Windows 10、Android和Xbox等设备，能够帮助家庭成员养成良好的互联网使用习惯。

谈到 Microsoft 365 推出家庭安全应用时，微软表示，目前全球各地的孩子，都在很小的时候就开始使用智能手机浏览各种内容。在讨论过程中，家长们很想给孩子们提供这些科技产品来帮助他们学习、探索或者与朋友和家人玩耍，但同时也很担心科技产品会阻碍孩子们形成健康习惯。比如孩子们花费在科技设备上花费的时间，以及智能设备会如何改变家庭氛围。同时还会有一些日常担忧，比如要知道他们的亲人在哪里，以及是否安全。微软感知到用户迫切需要一个移动、跨平台的解决方案来满足这些需求，保障他们在现实和虚拟世界中的安全，带来更便捷、和谐的生活。

总结

从Office 365 到 Microsoft 365，核心的Office 功能不变，你仍然熟悉，保持习惯。并且在此基础上，Microsoft 365将带来更多的扩展服务升级，覆盖到生产力工作的更多方面，同时新加入的功能也能够帮助用户和家人一同成长，保持安全。Microsoft 365 个人版和家庭版订阅的用户所付出的费用保持不变，得到的却更多更超值。

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