HDD 机械硬盘救星，微软 Win10 版本 2004 性能大提速

IT之家4月28日消息 Windows 10设备随着时间的推移可能会变慢，这与软硬件配置有关。尽管有多种方法可以改善设备性能，但看起来微软终于在Windows 10版本2004中进行了更改，以使Windows 10系统在某些硬件上运行更快。

在Windows 10版本1909系统上，微软对Cortana进行了重大更改，将其与Windows Search完全分开。在Windows 10 2020年5月更新（2004版）中，微软对Windows Search索引器的磁盘使用情况进行了微调，以解决激进索引导致的磁盘使用率较高的问题。

微软声明Windows搜索现在可以更好地确定高峰使用时间并相应地管理索引器。外媒表示，在具有不同配置的真实硬件和虚拟机上进行的多项测试验证了这一改进，

如果你的电脑配备了HDD机械硬盘，Windows 10版本2004更新实际上会感觉更快，HDD是使用机械磁盘的老一代存储设备，通常比SSD硬盘慢。

HDD存储空间一般要大于SSD硬盘，并且读写速度慢得多。因此，如果运行磁盘密集型进程，则PC的速度可能会变慢。Windows搜索过程占用大量磁盘，索引循环可能会导致系统硬盘上的负载增加。

由于Windows Search进程减少了磁盘使用，因此HDD硬件上的Windows 10版本2004会更快。

对于SSD固态硬盘，你不太可能会注意到任何重大改进，因为加载到固态硬盘上的任何东西已经可以更快地执行操作。SSD的优点在于，与HDD相比，其等待时间大大减少。

但是，在某些情况下，就像我们过去听到的那样，即使使用SSD存储以及占用CPU和磁盘资源，索引编制任务仍然会影响你的PC的性能。

当你传输文件，删除文件以及频繁使用SSD或HDD磁盘时，Windows 10版本2004也将限制或完全停止任何索引编制活动。

Windows Search可以限制索引活动，可以防止SSD和HDD出现这种速度下降。

IT之家获悉，Windows 10版本2004已完成，预计将于下个月推出，因此，如果你遇到磁盘使用率过高的问题，则你的PC可能最终会在5月份获得补救。

更智能的Windows Seach索引编制过程

微软还通过改进的逻辑进行Windows搜索，以便可以智能地确定何时执行文件索引并提高系统的整体性能。

其想法是Windows 10将避免在你频繁活跃使用设备时进行任何索引工作。

微软计划在今年晚些时候推出针对Windows 10 20H2更新的Windows搜索新算法。