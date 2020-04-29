美国工厂停产1个多月，特斯拉股价仍谜之大涨

4月29日消息，据国外媒体报道，尽管特斯拉面临停产、需求可能中断以及何时才能恢复正常运营等诸多问题，但该公司股价仍大幅上涨。

为了支撑股价，并让自己获得首笔史无前例的巨额绩效奖励，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)本周三将再次不得不做他多年来一直擅长的事情：向投资者推销有关特斯拉未来的乐观看法。

如果马斯克能成功维持目前特斯拉市值，那么有望获得价值约7亿美元的期权。目前特斯拉市值是通用汽车、福特汽车和菲亚特克莱斯勒汽车公司市值总和的两倍。马斯克可能不得不向市场保证，位于加州的美国汽车装配厂很快就可以恢复生产，而现在仍在居家隔离的客户会抢购Model Y电动SUV和Model 3电动轿车。

“马斯克将努力推动重新开业，”摩根大通分析师乔·奥沙(Joe Osha)在接受电话采访时说，“第二季度才是真正开始产生影响的时候。”

现金流

尽管特斯拉于3月23日暂停了加州弗里蒙特工厂的生产，但公司仍设法在第一季度生产了近10.3万辆电动汽车，并向客户交付了约8.84万辆。自特斯拉于4月2日公布好于预期的财报以来，其股价已飙升69%。

但生产量超出交付量导致库存积压严重，这可能会给特斯拉的现金流带来压力。分析师们预计，该公司当季将消耗约6.04亿美元。

“我们将自由现金流视为第一季度的焦点，”投资公司Loup Ventures管理合伙人吉恩·蒙斯特(Gene Munster)周一写道。他估计这一数字将为负6亿美元。

虽然这“将成为对特斯拉做空投资者一个支撑数据点，并重启‘特斯拉继续烧钱’的主题，但蒙斯特补充说，“一些投资者可能会放过特斯拉。”

竞争优势

另一些人则预测，特斯拉将摆脱疫情危机，在与通用汽车、福特和其他老牌汽车制造商的竞争中占据优势。

尽管特斯拉完全专注于电动汽车，但高盛、瑞士信贷和其他公司的分析师认为，特斯拉的竞争对手可能会被迫重新考虑在电动车领域的巨额投资，因为这些车型可能无法立即产生过往在SUV和皮卡上获得的回报。

“通用汽车、福特和菲亚特克莱斯勒将重返SUV业务，”摩根大通的奥沙称。

今年1月特斯拉表示，由于Model 3在中国上海超级工厂投产加之Model Y在美国加州弗里蒙特工厂投产，预计全年交付量将“轻松”超过50万辆。尽管许多主要汽车制造商以疫情影响为由撤回预期，但特斯拉在上月发布运营更新信息时并未对业务前景做出任何调整。

产量展望

随着特斯拉上海超级工厂重新投入运营，投资公司JL Warren分析师李君蘅预计，特斯拉本月将在中国生产1.2万辆Model 3轿车。

投行Robert W. Baird分析师本·卡洛（Ben Kallo）表示，特斯拉可能被迫重新考虑在下月初召回工人的计划，因为其工厂所在的旧金山湾区计划将“就地避难”命令延长至5月底。目前还不清楚特斯拉工厂是否会被视为必不可少的业务设施。

“当特斯拉获得重启运营的绿灯时，保持社交距离将会如何改变产出？”卡洛在电话中表示，他对该股的评级为“持有”。即使产量确实恢复，“需求仍有许多未知因素。”

截至2019年，特斯拉持有63亿美元现金，今年2月又筹集了23亿美元。本周一巴克莱银行分析师布莱恩·约翰逊(Brian Johnson)对特斯拉股票给出了“卖出”评级。其在一份报告中表示，如果马斯克能够再次发布积极财报，公司可能会再次重返资本市场，迎来更多增长。

约翰逊写道：“我们认为，当特斯拉业绩优于预期并重申全年交付预期时，可能将推动公司在业绩公布后不久就筹集到更多资金。”