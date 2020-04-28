特斯拉玩具车内置高端游戏PC，售价上万美元还能开

IT之家4月28日消息 油管博主MKBHD近日上传了一个视频，展示了一款内嵌在特斯拉模型车中的高端游戏PC，这款PC是由Origin PC公司打造。

这款特斯拉汽车模型实际上是一个儿童玩具，由Radio Flyer制造，基于特斯拉Model S打造，还原度非常高，能够开起来玩，车灯和喇叭也都能用。

这款玩具车的前备箱像真车一样是空的，于是Origin PC在里面塞入了一款游戏PC，并且性能非常强大，拥有AMD Ryzen 3900X CPU，NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition GPU，华擎X570 Phantom Gaming-ITX / TB3主板，32GB（2x16GB）CORSAIR Dominator Platinum RGB 3200MHz RAM，2TB Force Series Gen.4 PCIe MP600 NVMe M.2 SSD，2TB希捷BarraCuda硬盘和CORSAIR SF系列SF750-750瓦电源。

IT之家了解到，这样一套下来是售价是13432美元，折合人民币约9.5万，还提供其他的个性化定制方案。