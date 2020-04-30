张朝阳：我5月份要尝试直播带货

4月30日消息，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳透露自己下个月要尝试直播带货，“这种传播是互联网时代带来的新机会，使好的产品能够被喜欢的人用，是一个新的营销方向。”

对于目前正火的企业家直播带货，张朝阳认为大量的货品通过有影响力的人直接口播，用信誉传递信息，是一个很好的态势。

“这种传播是互联网时代带来的新机会，使好的产品能够被喜欢的人用，是一个新的营销方向。”张朝阳称，“我下个月开始直播带货，我带的货肯定是我看好的东西，一目了然，不能搀假。我带完货后，搜狐的签约艺人也可以，还能邀请明星到搜狐视频上带货。”

除了直播带货，搜狐近期在“关注流”“视频直播”上持续进行创新。目前搜狐视频“关注流”较为注重知识和内容传播，疫情期间，搜狐视频直播邀请知识达人，大量医生、健康专家、情感专家入驻直播间关注流，传播疫情知识。

此外，搜狐还在突发新闻、直播新闻发布会等领域做了很多尝试。

针对近日搜狐完成畅游私有化，张朝阳表示私有化与中概股在美国资本市场受到的质疑没有直接关系，“私有化回归搜狐，可以使畅游游戏与搜狐平台更好地结合，包括与搜狐视频的推广平台结合。”

不过，因为畅游私有化，导致搜狐第一季度财报推迟至5月份。对于一季度的营收，张朝阳称受一定影响，“希望二季度有更好地恢复，我们的视频技术、活动以及有创造性的内容，使得第二季度能够更加恢复成长的态势。”

此外，张朝阳认为，疫情对视频和游戏有正面的推动作用，实际上视频和游戏两方面的交集是有限的，但搜狐也会探索将网络IP改编成游戏。“搜狐即将拍摄的自制剧中，有一部是关于游戏世界和现实世界交错穿越的剧，畅游已经回归搜狐，我们会持续探索。” 张朝阳透露。

至于搜狐是否私有化，张朝阳表示：“搜狐没有考虑私有化，尽管目前市值比较低，但是我们正逐渐走向盈利，业绩越来越好的话，美国资本市场和投资人看到搜狐未来的经营前景不错的话，相信估值会起来。”