国产Model Y来了，特斯拉上海超级工厂已开始建设生产厂房

4月30日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉发布的财报显示，他们位于上海的超级工厂，已开始建设生产跨界运动型多用途电动汽车Model Y的厂房。

特斯拉是在一季度的财报中，披露上海超级工厂已开始建设Model Y的生产厂房的，他们在财报中公布了多张“上海超级工厂-未来的Model Y工厂”的图片。

特斯拉上海超级工厂去年三季度财报中状况

特斯拉上海超级工厂去年四季度财报中状况

特斯拉上海超级工厂今年一季度财报中状况

同去年三季度和四季度财报中披露的相比，目前特斯拉上海超级工厂内的施工规模更大，正在建设的区域，就面积而言远大于已经建成的Model 3厂房，但Model 3厂房所在的那一栋建筑，目前也还在继续施工。

从特斯拉在财报中所披露的图片来看，上海超级工厂目前有4处在进行厂房的钢结构施工，大部分已经成型，靠近Model 3生产厂房的那一片较大的区域，有一半的钢结构已搭建完成，另外面积较小的3处，目前还未连成一片，因而还不清楚是3栋独立的厂房，还是最终会连成一体，但这3处都在同一水平线上，有连成一片进而形成一整栋厂房的可能。

虽然特斯拉在财报中注明的是未来的Model Y工厂，但由于目前正在搭建的厂房较多，因而还不清楚哪一栋会用于生产Model Y。

但特斯拉上海超级工厂的计划，是生产Model 3、Model Y和未来的车型，Model Y的生产厂房，很可能就是靠近Model 3工厂的那一栋，也就是钢结构搭建面积最大、靠近两栋已建成工厂的那一栋。

另外从特斯拉在财报中所公布的图片来看，特斯拉上海超级工厂内的土地，都已开始施工，未开始施工的大面积空地已经不多，靠近厂区外公路的一侧，也已在开挖河道，一座连接厂区和厂外公路的桥已经建成。