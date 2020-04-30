新加坡5G牌照颁发完毕，目标2025年前建成全国性网络

据《新加坡海峡时报》报道，到2022年底，新加坡一半以上的地区将拥有5G移动网络覆盖，网络速度将是当前4G网络的20倍以上。当前的部分封禁状态导致该国需要升级数字基础设施。

新加坡电信（Singtel）以及StarHub与M1之间的一家合资企业昨日获得了建设新加坡两张全国性5G网络的权利，并且它们需在2025年之前提供全国范围的5G网络覆盖。

同时，新加坡的四家电信运营商--新加坡电信、StarHub、M1和TPG电信都将被允许运营规模较小的5G网络，这些规模较小的5G网络通过使用大量毫米波频谱资源提供热点覆盖。

全国性覆盖仅限于两张网络，是因为某些5G频谱在全岛范围内都很稀缺。此外，3.5GHz频段要到明年才能投入使用。

新加坡电信行业监管机构IMDA在审查了四家电信运营商详细的业务提案之后做出了这一决定。新加坡电信和新进入者TPG提交了单独竞标，而StarHub与M1则合作进行了联合竞标。

IMDA本周三表示，新加坡电信以及StarHub与M1的合资企业将分别获得3.5GHz频段上的100MHz频谱，从而在整个国家范围内推出5G网络。这三家本土运营商还将分别获得800MHz的毫米波频谱。

新加坡通信和信息部长S. Iswaran在线上新闻发布会上表示，5G网络是新加坡数字基础设施的一项重要投资。他说：“数字基础设施的重要性已经非常明显，它带给了我们弹性和灵活性，尤其是在我们今天所处的情况下。”他谈及了由于新冠疫情爆发造成的部分封禁状态。

报道称，这些竞标根据电信运营商的财务能力、网络安全和网络弹性进行评估。

TPG是唯一一家未能获得建设全国性5G网络权利的电信运营商。

当被问及TPG使用了中国供应商华为的电信设备，是否是IMDA做出这一决定的一个因素时，S. Iswaran表示：“您会发现，（其他电信运营商）也在使用您提到的供应商。并不是只有TPG一家运营商使用了他们的设备。”

“正如我们从一开始就强调的那样，我们的重点不是特定的供应商，而是整体的网络弹性和安全性，以及确保供应商的多样性。”他说，每家电信运营商都承诺可以实现这一目标。

他强调，TPG仍将能够部署本地化的5G热点，并且可以与其他运营商签署接入5G网络容量的批发协议，从而向消费者提供服务。

新加坡星展银行（DBS Bank）电信研究主管Sachin Mittal表示，没有一张“面向未来”的5G网络对于电信运营商来说是令人担忧的。虽然他并未直接提及TPG。

建设全国性5G网络的运营商需要各自提供至少约5500万美元来获得稀缺的3.5GHz频段频谱，来实现全国范围内的网络覆盖。

新加坡电信首席执行官Chua Sock Koong表示：“鉴于新冠疫情对经济的影响，我们认为这是对未来的一项重大投资--随着行业和商业模式的转变，并释放新的就业岗位和能力，这将创造可持续性的经济和社会价值。”

StarHub和M1表示，他们的合作将使两家公司能够优化基础设施和频谱成本。M1 CEO Manjot Singh Mann表示：“与StarHub的联合竞标，将使我们能够在未来发展新加坡5G网络的过程中共享战略资源，这将为消费者带来更高水平的超级网络连接。”

StarHub表示，同时运营全国性的和规模较小的5G网络将加速向消费者和企业推出5G服务。

据悉，规模较小的5G网络将使用覆盖范围较小的毫米波频谱，这种频谱资源在新加坡非常丰富，这些毫米波网络最早可以在今年推出。