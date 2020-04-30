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微软新款Surface耳机曝光：更长续航，支持aptX

2020/4/30 17:18:44来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月30日消息 根据外媒91mobiles的消息，最初的Microsoft Surface耳机于2018年10月推出，提供了独特的旋转拨盘来调节降噪。微软似乎正在开发其后续产品，大概称为Surface Headphone2，目前型号为1919的耳机已出现在Bluetooth网站上，其中揭示了一些有趣的细节。

首先，新的Microsoft Surface耳机支持蓝牙5.0，该清单还提到了对Qualcomm AptX的支持，之前的Surface耳机并不支持该功能。

据IT之家了解，新的Surface耳机不仅具有aptX支持以提供更好的音质，而且还具有更长的电池寿命。该网站提到一次充电拥有20个小时的电池使用时间。

作为对比，上一款 Surface耳机关闭降噪之后可提供18个小时的使用时间，启动降噪后则续航时间为15小时。此外，Surface Headphones 2将带有按钮，帮助用户将降噪级别调整为三个档位，同时还支持点击并按住以启动语音助手功能。

Surface Headphones 2可能最早在下个月的Build 2020会议期间宣布，该会议计划于5月19日至5月21日举行。但是因为冠状病毒的原因，发布会可能会延迟。

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关键词：Surface耳机Surface

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