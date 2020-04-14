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7720 元起，微软 Surface Book 3 曝光：Intel 第 10 代 CPU ，Nvidia Quadro GPU显卡

2020/4/14 20:02:18来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月14日消息 早在1月份，IT之家曾报道，微软即将面世的Surface Book 3将搭载第10代Intel CPU和NVIDIA GPU显卡。现在，微软Surface Book 3的各种SKU版本已被欧洲经销商在线商店泄漏。与当前的Surface Book 2一样，微软Surface Book 3将提供13英寸和15英寸两种版本。此外，Surface Book 3将提供两种不同的CPU选项：英特尔酷睿i5-10210U和英特尔酷睿i7-10510U。

微软Surface Book 2仅支持最高16GB的内存。根据客户反馈，微软将允许消费者购买具有32GB 内存的Surface Book 3。在存储方面，消费者可以选择高达1TB的NVMe SSD固态硬盘。微软Surface Book 3系列的起价为1000欧元（约合人民币7720元），高端型号的价格将高达4000欧元（约合人民币30882元）。

今天泄漏的最令人惊讶的部分是有关Surface Book 3的GPU信息。爆料声称Surface Book 3将配备可选的Nvidia Quadro GPU显卡，而不是Nvidia GeForce GPU显卡。此更改表明微软Surface Book 3将针对媒体专业人员，而不是游戏玩家。

旗舰产品NVIDIA Quadro RTX 6000 GPU基于NVIDIA Turing架构，具有24GB GPU内存，使用户可以使用最大型号、设计、8K视频内容、AI增强工具和多应用程序工作流程。NVIDIA为笔记本电脑提供以下Quadro GPU。

希望微软为Surface Book 3阵容可以选择Quadro RTX 3000及更高版本的GPU，目前还不清楚Surface Book 3的具体GPU显卡型号。

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关键词：Surface Book 3Surface微软

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