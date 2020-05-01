微博发公告：将对恶意营销号进行进一步专项整治

IT之家5月1日消息 广大IT之家小伙伴在刷微博时可能动不动就会刷到一些恶俗、虚假谣言类文章、博文，甚至有时候不小心点了看完全文的按钮，就在不知情的情况下关注了相关账号。今天，微博管理员发布公告，称微博将进行针对恶意营销内容的进一步专项整治活动，该活动将进行两个月，对微博平台的恶意营销账号进行严格清查处理。

在公告中，微博详细列举了恶意营销专项整治活动将针对的账号范围，包括引战类营销、违规采访类营销、谣言冒充类营销、低俗类营销等，并给出了具体的案例。

以下为微博公告全文：

微博社区公告，为进一步落实《网络信息内容生态治理规定》，贯彻落实国家和北京市委网信办关于开展网络恶意营销账号专项整治行动的通知要求，微博将开展为期两个月的恶意营销账号专项整治行动。

今年以来，特别是新冠肺炎疫情发生以来，微博即对平台内出现的恶意营销内容和账号采取了高压管控措施。截至4月29日，共有效标记和处置不实信息10875条，处置账号714个，辟除新增新冠肺炎谣言298例；累计处置挑动地域攻击和歧视的账号359个，微博3977条。

国家网信办启动打击网络恶意营销账号专项整治行动以后，微博随即集中对一批恶意营销内容和账号迅速进行了处置。

现根据属地管理部门要求，将本次恶意营销号专项整治行动的整治措施进行明确公告。

微博本次恶意营销号专项整治行动重在清理以下内容

1、引战类营销（自身为获取流量和关注，捕风捉影无限上纲，引导不同群体相互攻击的；为获取流量和利益，侵害企业或个人合法权益的）；

2、违规采访类营销（不具备互联网新闻信息采编发布资质的情况下，自采自编原创发布时政新闻类信息的；以“欢迎曝料、提供线索”等方式集纳信息的）；

3、谣言冒充类营销（制造传播虚假信息，扰乱社会秩序的；篡改历史事实，散布所谓“野史、秘闻”的；冒用政府机关、新闻媒体、公众人物等名义发布信息的）；

4、低俗类营销（发布涉黄或低俗文字、图片、视频的）。

微博本次恶意营销号专项整治行动的整治措施主要包括：

1、通过主动巡查和投诉受理，发现并及时处置以上四种恶意营销内容和账号；

2、利用技术过滤结合人工标记和巡查，7×24小时针对重点位置保持监看，及时处置涉黄和低俗内容；

3、约谈主要MCN机构及负责人，宣讲传达本次专项整治行动的政策和要求；

对以上恶意营销内容和账号，可直接通过线上投诉至有害信息、涉黄信息、不实信息、垃圾营销等投诉分类。





站方随后还将上线专门的“恶意营销”投诉分类，专门受理此类投诉。

本次整治为期两个月，在此期间将每周发布处置情况。同时，还将通过产品升级，互动升级，社区管理，多种举措来改善讨论环境。

微博将通过本次专项整治，进一步净化微博社区环境，营造和谐善意的讨论氛围。愿与广大用户携手营造清朗网络空间。

注：配图为四种恶意营销形式。