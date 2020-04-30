微博回应“帐号无故点赞、转发、关注”：被劫持用户集中在PC端

IT之家4月30日消息 IT之家从微博安全中心了解到，近日，微博接到部分网友投诉，称帐号无故点赞、转发、关注，被劫持用户集中在PC端，山东省移动和电信网络。

微博安全中心表示，本次劫持未引起帐号信息被盗，但会劫持点赞和关注。

若您的帐号出现上述情况：

1、建议立即前往微博帐号与安全页面，查看“最近登录记录”。若发现可疑情况，直接点击“退出”。

2、建议近期优先使用微博客户端。