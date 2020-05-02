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微软 Surface Headphones 2 耳机通过 FCC 认证，即将发布

2020/5/2 9:29:19来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月2日消息 微软Surface Headphones 耳机的声音和噪音消除效果不错，但该耳机缺少对AptX和其他音频技术的支持，无法获得更高质量的声音。

根据本周早些时候发布的多项认证，微软计划使用改进的蓝牙技术和一些新功能来更新Surface Headphones。

微软希望借助Surface Headphones 2和Surface Earbuds，以便将Surface的设计元素服务范围扩展到音频领域。

据外媒Windows Latest报道，Surface Headphones 2耳机信息最近第二次提交给了FCC，备案指向更新的蓝牙收发器。

Surface Headphones 2也通过了蓝牙SIG认证。根据SIG认证，微软的下一代音频耳机将配备拨盘以调节降噪水平，并且可提供长达20个小时的无线收听时间。

Surface Headphones初代没有aptX或AAC，因为它们支持蓝牙 4.2，而不是最新蓝牙5。但是，下一代耳机将支持Bluetooth 5.0和“采用aptX编解码器”。

aptX蓝牙技术有助于稳定的无线串流。高通公司表示，通过蓝牙连接传输音频时，其AptX会先进行压缩，然后再对其进行解压缩，而不会影响质量。

尽管aptX非常适合Android和Windows设备，但苹果的iOS设备还不支持。

IT之家获知，微软在SIG文件中指出：“采用BT Wireless Technology的立体声耳机，可从支持BT Stereo的音乐播放器和手机无线传输音乐。”

根据文件，拨盘支持三种设置，你可以点击或按住按钮表盘以启动语音助手。

看来微软Surface Headphones 2最终将提供高级无线协议，并且其连接范围更好。与之前的产品一样，Surface Headphones 2承诺可调节的降噪，创新的拨盘和触摸控制，优质的设计以及支持多个蓝牙设备的能力。

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关键词：Surface耳机Surface微软

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