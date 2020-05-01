微软将Visual Studio Online更名为Codespaces，并大幅降价

IT之家5月1日消息 大约一年前，微软推出了Visual Studio Online，其在线代码编辑器基于流行的Visual Studio Code项目。它基本上是一个完整的代码编辑器，可以在Web网页上使用，并且位于托管环境中。

今天，微软宣布将此服务的名称更改为Visual Studio Codespaces。它还将服务价格降低了50%以上，并为开发人员提供了在性能相对较低的虚拟机上运行该服务的选项，该虚拟机的起价为每小时0.08美元。

在今天的公告中，微软公司的Nik Nolnar指出，该公司了解到，大多数使用Visual Studio Online的开发人员认为它不仅仅是浏览器中的代码编辑器，而是给他们带来了更多的帮助。

“为了更好地与这种服务真正的情感和价值保持一致，我们将Visual Studio Online重命名为Visual Studio Codespaces。（他们说的很对，命名很难！）”微软表示。

更名后新的定价将于5月19日生效，这将是微软线上Build 2020开发者大会第一天的重要内容。这些价格下降是令人欣喜的，例如具有4核和8GB内存机器的价格从每小时0.45美元下降到0.17美元，让人心动。

微软称，许多开发人员并不需要那么多功能，因此该公司现在推出了基本计划，其中包括2核计算机和4GB RAM，每小时 0.08美元。更多详细的信息大家可以期待Build 2020线上开发者大会的到来，IT之家届时也会为大家带来相关报道。