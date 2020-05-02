拉卡拉收问询函：要求说明为何仍从事已剥离金融业务

5月2日消息，日前，深交所创业板下发关于对拉卡拉支付股份有限公司的年报问询函，要求拉卡拉说明否存在为小额贷款、P2P平台提供引流的情形，以及为何仍从事已剥离金融业务等问题。

年报显示，拉卡拉“主动调整商户与收入结构，商户经营收 入快速增长”。商户经营收入主要由金融科技业务、电商科技业务、信息科技业务构成，2019 年该类收入 4.4 亿元，同比增长 119.59%， 你公司金融科技业务主要为与持牌金融机构合作，为小微商户提供金 融增值服务，报告期内金融科技业务实现收入 0.94 亿元，同比增长 67.08%，其中贷款引流服务收入同比增长 110%。

问询函要求说明，你公司贷款引流服务的具体收入金额及主要业务合作方， 是否存在为小额贷款、P2P 平台提供引流的情形，以及除贷款引流外的其他金融增值服务的具体内容，业务模式，是否存在合规风险。请保荐机构发表意见。

招股说明书显示，自 2016 年 10 月将金融增值业务剥离后不再经营金融增值业务。而 2019 年年报所述金融科技业务的同比增长数据显示，你公司 2018 年仍在从事金融增值服务业务。请说明招股说明述有关内容与年报披露内容逻辑上不一致的原因。

报告期内你公司信息科技业务实现收入 2.56 亿元，同比增 长 208.27%，信息科技业务主要包括会员订阅服务、广告业务及银联业务推广。请结合其收入构成及同比变动情况、报告期内会员数量变 动情况、近两年广告业务主要客户情况等，说明信息科技业务收入大幅增长的原因。

另外，报告期末，你公司应收账款余额 3.16 亿元，同比增长 41.7%。 年报显示应收账款增加的主要原因是商户经营业务大幅增长所致，请结合金融科技业务、电商科技业务、信息科技业务的经营与结算模式， 具体说明应收账款大幅增加的合理性，并向我部报备应收款前十名欠款方的具体名称及金额。