P2P平台“赚啦”涉嫌非法吸收公众存款被立案

IT之家1月2日消息 据下城警事官方消息，杭州市公安局下城区分局依法对贝壳财富（“赚啦”网络借贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件正在侦办中。截至目前，公告机关对犯罪嫌疑人傅某波等5名犯罪嫌疑人已依法采取刑事强制措施，同步提取涉案后台数据，并对相关资产开展查控工作。

投资者可选择以下方式报案：

1、网上报案：关注“杭州公安”官方微信公众号，通过“微服务”——“微警务”——“网络借贷平台投资人登记”，经过实名认证后进行在线登记报案，或者下载“警察叔叔”App，通过“更多服务”——“网安”——“网络借贷平台投资人登记”。注册登陆后进行在线登记报案。（后期需配合公安机关提供书面证据材料）

2、上门或邮寄报案：投资人可在下城分局发布全国协查后到户籍所在地公安机关登记报案；也可直接将报案材料（身份证复印件、合同复印件、银行转账凭证复印件、平台账户信息截图等材料，远近自己保存）通过快递、挂号信等方式邮寄至杭州市下城区玄坛弄78号，杭州市公安局下城区分局天水派出所“赚啦”专案组收。

据了解，去年10月，贝壳财富宣布“良性退出”。其旗下“赚啦理财”App发布分期兑付公告称，由于平台遭受大面积借款端逾期，决定全面停止所有业务的发展，做出良性退出，分批、分期兑换的决定，涉及用户数4884人，总资产约1.66亿元。赚啦理财此次分期兑换分为三个方案，账户总资产少于1万元的，每个账户每月可兑换5000元；账户总资产大于1万小于5万的，每个月兑换账户总资产的10%；账户总资产大于5万的，每个月兑付总资产的2%左右，最晚2022年10月完成全部兑换。