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P2P玛瑙湾涉嫌非吸被立案侦查，创始人曾是支付宝研究院院长

2020/1/2 14:38:46来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月2日消息 杭州市公安局西湖分局官方微信公众号今日发布警方通报称，已对杭州玛瑙湾科技有限公司（下称玛瑙湾）以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，公司负责人正在接受公安机关调查，相关资产也在查扣中。

天眼查资料显示，玛瑙湾成立于2015年6月，注册资本1亿元，实缴6250万元，法人代表为陈达伟。玛瑙湾官方数据显示，截至12月8日平台累计借贷417.76亿元，借贷余额为25.89亿元，逾期金额为0。

2019年12月8日，玛瑙湾在官网发布清退公告，宣布退出网络借贷信息中介业务。玛瑙湾在公告中称，今年以来网贷行业发生较大变化，国家政策明确以退出为主要方向，平台决定从2019年12月8日起正式启动退出工作，并通过业务转型实现企业平稳发展。但截至1月1日案发之前，玛瑙湾并未发布兑付方案。

另据界面新闻报道，玛瑙湾核心团队均来自支付宝。玛瑙湾官方资料显示，其CEO兼创始人陈达伟于2009年加入阿里集团，花名“房玄龄”，历任支付宝研究院院长、支付宝投资部总监、蚂蚁金服总裁助理。技术总监马荣海曾任蚂蚁金服无线事业部高级工程师，曾参与开发支付宝钱包、开放平台、红包项目、支付宝服务窗、双11大促等项目。

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