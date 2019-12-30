杭州又一家P2P被立案：爱财实控人钱志龙投案

IT之家12月30日消息 12月29日，杭州余杭公安通报称，杭州信釜资产有限公司（下称“信釜资产”）因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，其实控人钱志龙主动投案。

天眼查信息显示，杭州信釜资产管理有限公司的大股东为爱财科技集团有限公司（下称“爱财集团”），持股比例为80%。

下面是杭州余杭公安发布的公告：

【警方通告】2019年12月29日，杭州信釜资产管理有限公司法定代表人钱某龙（男，43岁，浙江杭州人，公司实际负责人）主动向杭州市公安局余杭区分局投案。为切实保护投资参与人合法利益，公安机关决定依法对杭州信釜资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对相关涉案人员开展调查工作，对相关资产开展查控工作。目前，案件正在进一步办理中。 投资参与人可通过以下方式报案： 1.网上报案：关注“余杭公安”官方微信公众号，在功能栏点击“违法举报”，再选择“投资人报案”进入报案页面，填写相关信息。 2.电话报案：拨打0571-89261094、110进行电话登记报案，或者发送短信至18966177663报案，短信内容包含“姓名、性别、年龄、身份证号码、户籍地址或暂住地址、投资时间、投资金额、损失金额”。 3.上门报案：投资参与人可在全国协查发布后，携带报案材料（身份证正反面、合同、银行转账凭证等复印件）前往本人户籍所在地公安机关登记报案。 4.邮寄报案：投资参与人可直接将报案材料（身份证正反面、合同、银行转账凭证等复印件，原件自己留存）通过特快专递、挂号信等方式邮寄至杭州市公安局余杭区分局经侦大队（杭州市余杭区人民大道360号），“米庄理财”专案组收，邮编311100。 咨询电话：0571-89261153。 咨询时间：周一至周五上午9时至12时，下午14时至17时。 请投资参与人积极配合警方调查取证，通过合法途径理性表达诉求、反映情况，不信谣，不传谣，不参与各类非法聚集活动。警方将依法办案，并依照法律程序适时公布案件进展。 杭州市公安局余杭区分局 2019年12月29日

此前，12月8日，杭州互金平台爱财旗下P2P平台米庄理财发布公告，称平台无法保证持续良好运营，决定停盘并进行良性有序退出。还承诺，公司股东、高管，在清盘过程中不跑路、不失联，积极努力进行债务催收，尽最大努力减少出借人损失。

在米庄理财退出后，有合作机构收回了与爱财集团的相关合作。其中，包括持牌消费金融公司华融消费金融等。

12月25日，华融消费金融发布函告称，由于“爱又米”单方面原因，其已收回“爱又米”及其相关方向借款人扣收贷款还款资金(包括接收借款人主动还款资金)的授权，华融消费金融作为贷款债权人将直接对借款人的贷款还款资金进行代扣还款。

函告同时提及，为避免借款人权益受损，对收回“爱又米”及其相关方贷款还款代扣授权后，借款人第一次发生的“爱又米”重复扣款事宜，华融消费金融将积极协调解决，后续因借款人主动向“爱又米”还款导致重复还款的责任将由借款人承担。