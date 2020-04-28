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小米：MIUI 12 内测版请勿恢复出厂设置，易致部分系统应用缺失无法恢复

2020/4/28 21:46:35来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月28日消息 小米手机4月27日下午举行了小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米正式发布了MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

小米官方宣布，MIUI 12稳定版6月底全面升级，4月27日开始推送MIUI 12内测，据MIUI官方表示，截至4月27日22点25分，内测机型全部发布推送。今天MIUI官方宣布，MIUI 12抢先体验报名人数24小时突破97万

今天小米社区还公布了关于MIUI 12内测版恢复出厂设置公告，表示，5月18日前，MIUI12用户请勿恢复出厂设置，否则将导致部分系统应用缺失无法恢复。

下面是公告全文内容：

5月18日前，MIUI12用户请勿恢复出厂设置，否则将导致部分系统应用缺失无法恢复。  

由于MIUI12系统调整，导致部分系统应用会在恢复出厂设置后被删除。恢复方式和恢复逻辑正在紧急开发中，预计将在5月18日完成。因而在此之前，除非必要，请勿随意恢复出厂设置。 

若已恢复出厂设置的用户，可通过应用商店搜索下载部分系统应用。  

感谢大家的理解与支持，MIUI12加油！

IT之家此前整理报道，MIUI 12采用了大幅领先安卓的底层米柚光锥动画架构，带来真实动效+跨越语言和文化的通感可视化设计，以及突破空间限制的超级壁纸； 还加强了隐私守护能力，捍卫你的数据权利； 支持全局自由窗口，可能是全球最优的手机多任务解决方案； 采用精准的灵弦手机运动检测算法，可忽略的电量消耗等。

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关键词：MIUI 12小米手机

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