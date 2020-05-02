三星承认 Galaxy Chromebook 2020 存在续航问题，正在修复中

IT之家5月2日消息 四个月前，三星推出了Galaxy Chromebook 2020款笔记本，可以算是有史以来最漂亮的Chrome OS笔记本电脑。它具有漂亮的红色铝制机身，带DisplayHDR 400的4K Super AMOLED触摸屏和S Pen手写笔。但是，其电池的续航时间并非像三星宣传地那样长，该公司已经意识到了这一问题。

大多数Galaxy Chromebook评测称赞了笔记本电脑的生动设计和出色的屏幕，但他们也指出尽管获得了Athena项目认证，但其电池续航时间仍低于标准水平。据报道，三星完全了解Galaxy Chromebook的电池续航问题。该公司并非袖手旁观，三星正在与Google合作，以查明笔记本电脑电池续航低的原因。

IT之家此前报道，三星Galaxy Chromebook使用Intel Core i5 10210U处理器，它是具有15W TDP的U系列型号。另一方面，大多数其他Chromebook都使用Intel Y系列处理器和5W TDP。三星Galaxy Chromebook搭载4K OLED屏幕，在特定情况下会消耗大量功率，同时会产生700尼特的亮度。

三星和Google可能正在研究更新的CPU电源调节器，以使处理器在执行更轻松的任务时消耗更少的功率。Google和三星还可以使用笔记本电脑的环境EQ传感器降低室内条件下的屏幕亮度，以使显示屏耗电减少。